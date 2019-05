Crónica 18-05-2019

La alameda Valentín Letelier

La primera Alameda se inició en 1843, adquiriendo su fisonomía con las plantaciones que hicieron los señores Juan Cruz Benítez y Anselmo Tapia de los álamos recibidos de D. Antonio Mendiburo, vecino de Loncomilla. El trabajo no fue difícil, pues a una invitación del Cabildo, varios vecinos acudieron con yuntas de bueyes a emparejar el terreno donde debían plantarse los álamos.

La Alameda formada por álamos piramidales en 1844 y que estuvieron hasta 1889, se cortaron y reemplazados por encinas. En el Cabildo de 1889, algunos ediles, sin temor de ser considerados retrógrados, no permitieron que se derribaran totalmente, dejando la hilera de álamos entre Chacabuco y Comercio (M. Rodríguez, hoy).

Agosto de 1933 se derriban las encinas, del resto de la Alameda, ya que en 1932 se habían sacado las encinas de la cuadra (frente al actual Cuerpo de Bomberos); colocándose, plátanos orientales y sin que nadie haya levantado la voz para mantener la tradición de contar con álamos en una Alameda.

Al transformar la Alameda, desapareció el antiguo Parque de los Bomberos (frente al actual edificio de Carabineros) y se dejó únicamente la pileta que existía antes.

La formación del nuevo parque, con un trazado a cargo de José Vittone, continuó con la siembra de pasto y arreglo de los bancos de cemento. Enero de 1934, el Parque de la Alameda recibió los últimos retoques. Registro existente en la base de uno de los leones existentes en el lugar (frente al Colegio Amelia Troncoso).

Mayo de 1934 se hizo desaparecer el Parque español, iniciando la construcción de una plaza de juegos infantiles, un par de glorietas y una cancha de básquetbol (donde estuvo el terminal de buses; hoy ex Casa de la Cultura).

Junio de 1934 son arrancadas las palmeras que bien pudieron dejarse como recuerdo del Parque de los Bomberos; en lugar de ellas fueron plantadas otras que, para adquirir el desarrollo de las anteriores, todos los años que restan del presente siglo (ácida crítica de la Revista LINARES, 1939).

En la transformación de la alameda, los plátanos orientales continúan instalándose (28 de junio de 1934) donde ocuparon las cuatro nuevas palmeras, dos leones de mármol que antes estuvieron, en los jardines del antiguo Hospital (Valentín Letelier, entre Januario Espinosa y Carmen).

En 1850, nadie pensó en su extensión, pero en las actuales circunstancias (1939) es imposible por los enormes caudales públicos en juego. Una alameda de Linares a San Antonio significaría uno de los progresos más grandes para Linares por Maipú, Porvenir o Bellavista, hacia el oriente.

Las elecciones de diputados y senadores le dieron, por años, un aspecto digno de ser recordado al sector de Manuel Rodríguez a Lautaro. Allí se instalaban las mesas receptoras de sufragios, que la ley disponía (1915). El tiempo solía producir algunos trastornos; a una mañana luminosa seguía una tarde de lluvia torrencial. Entonces había que partir, con registros y todo, a una casa vecina a continuar sufragando. Por ello, después de 1928 estos actos se verificaron en el Liceo y luego en la Escuela de Artillería.

Poco ambiente de un contraproyecto de los regidores de 1939; que se oponen al cambio de nombre, propuesta del Alcalde, de Alameda las Delicias por Alameda Valentín Letelier. Lo cual se verificó, posteriormente.

El 7 de febrero de 1941 hubo retreta en la Alameda, restableciendo la antigua costumbre de alegrar el barrio, que realizó la Banda de la Escuela de Artillería. En años pasados la tocaba el Orfeón Municipal, dirigido por el Maestro Villagra (1941). (Bibliografía: Revista LINARES)