Crónica 21-03-2019

La ambiciosa apuesta del Mineduc: Buscará que selección por mérito en colegios se aplique a partir de este año

Dos semanas después de que el Ministerio de Educación informara que dividirá en dos el proyecto de "Admisión Justa", para facilitar su tramitación, este miércoles ingresan al Congreso ambas iniciativas. Uno de los proyectos, el que repone la selección por desempeño académico en los colegios de alta exigencia a partir de séptimo básico, entra por la Cámara de Diputados. Mientras que el otro, que introduce modificaciones más profundas al Sistema de Admisión Escolar (SAE), lo hace por el Senado. Si bien la oposición ha manifestado sus reparos a ambas iniciativas, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aspira a que aquella que repone la selección por desempeño académico sea aprobado antes del mes de junio, de modo que se pueda aplicar a partir del proceso de admisión que se realizará este año –en el segundo semestre– para quienes postulan para ingresar a un colegio en 2020.

Este año está programado que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) debute en la Región Metropolitana, donde el Ejecutivo espera que se implemente ya con parte de las modificaciones que promueven. "El sistema se tiene que aplicar ahora en la Región Metropolitana y quizás hay niños de octavo básico que se han esforzado durante toda la educación básica para poder postular este año a liceo al que ellos aspiran. Si el sistema sigue tal cual, sus méritos académicos no son reconocidos para postular. Por lo tanto, nosotros al menos el de mérito para selección de liceos de alta exigencia, quisiéramos tenerlo discutido y ojalá aprobado antes de junio, para que pudiera aplicarse este año en la Región Metropolitana", sostuvo la ministra. Agregó que "los cambios más profundos al SAE (incluidos en el otro proyecto, que se tramitará en el Senado) demoran más tiempo en incorporarse al sistema; pero el de mérito por selección creo que es una respuesta a jóvenes que hoy día están soñando con postular al liceo que quieren (...) y no sabían que con este sistema centralizado no contaban ni sus notas, ni su ranking, ni su asistencia ni nada de su historia académica anterior".