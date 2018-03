Opinión 11-03-2018

La Arquitectura en el Maule

La verdad es que ya el Historiador Jaime González Colville, no nos sorprende con sus amenas y didácticas publicaciones periódicas que nos presenta.

Su último libro, el número 23 de su fecunda trayectoria, lo recibimos recientemente, en una amena reunión de amigos y disfrutando un exquisito pan amasado y chancho en piedra que ofreció nuestro anfitrión .Nos juntamos a conversar, contar anécdotas, chascarros y uno que otro recuerdo como galanes que fuimos o…tratamos de ser .Pero, sin “ pelar a nadie” es lo que creemos ,claro que ganas algunos tenían, pero, departiendo amistosamente, lo que falta hoy en nuestra sociedad local y chilena. La amistad por la amistad y el solo compartir sanos momentos.

El libro “ La arquitectura del Maule” trata de un tema no menor: de cómo nuestros visitantes de piedra que llegan a nosotros de vez en cuando, los “ terremotos” han ido cambiando la faz del Maule y de nuestro país. Así ocurrió con los del año 1835, 1906, 1928, 1939 y para que decir el del 2010. Alguien acotó en nuestra tertulia que viene otro….

Jaime González, hace un detenido estudio de las luchas entre los arquitectos: los que, defendían el adobe y los que propugnaban el concreto armado y una mayor preocupación en las construcciones.

Como si fuera poco, los maulinos imitaron en estas ciudades, los edificios palaciegos de Santiago. Así es como en nuestra ciudad, el señor Rozas Larraín, construyó un soberbio edificio de mármoles, vitrales, finas maderas y otras exquisiteces arquitectónicas, donde hoy está el IPS, antes el Servicio de Seguro Social.

Lo conocimos completamente, pues el jefe de esa Institución fue compañero de curso en el Liceo de Hombres, de apellido Harrison el que continuamente nos invitaba a su casa a estudiar o jugar. El Estado lo compró en la década del 60 y como era caro mantenerlo, sencillamente lo demolió. Se cometió con ello, un aberrante crimen arquitectónico ¿ o no dice Ud.? El Senador Meza Rivera hizo algo parecido en San Javier y para que decir las casas que se alzaron en Talca y Curicó.

En su nuevo texto González Colville nos muestra las plazas, el edificio de la antigua Intendencia, incendiada en 1991 y la pavimentación de las principales calles de nuestra ciudad .Nos relata del cómo en las Municipalidades se fue imponiendo la necesidad de nombrar a un Director de Obras que, en varias oportunidades fue ejercido ese cargo por personas sin título validante lamentablemente…. Solo revisando las fotografías de esta obra, se tiene un panorama de este tema, tan poco tratado por los investigadores. Por lo mismo, acotamos que es una obra útil, interesante, didáctica ,incluso para los profanos en la materia como el suscrito y muy especialmente para los estudiantes de arquitectura que debieran tener acceso a ella y leerla.

Por estos días, nuestro amigo Jaime González trabaja en la “ Historia de Linares” Fuimos partidarios y respetuosamente pedimos a la Autoridad que la hiciera él y no personas ajenas a nuestro Linares. Por ello, valoramos la decisión del distinguido abogado linarense, hoy Alcalde de Linares Mario Meza, por hacer efectiva la voluntad que le manifestamos con numerosas firmas.

El libro será entregado el próximo 23 de mayo. Jaime anda con las 700 páginas a cuesta y su ayudante Alexis Reyes, trabaja a full en la diagramación

Jaime González Colville , como ya todos saben es un trabajador serio, responsable y dedicado de lleno a realizar las tareas encomendadas que, las realiza en silencio y sin aspavientos. Nos contamos entre sus amigos y él nos tiene como sus cercanos, compartiendo la mesa fraterna con algunos cuyos nombres no damos ,pero que leerán estas modestas líneas

“ La arquitectura en el Maule” tiene el serio respaldo de la Universidad Autónoma de Chile y de la “ Inmobiliaria Independencia” y prólogo del Presidente de esta Empresa don Fernando Leiva Salinas. Finalmente y como primicia adelantamos que González Colville meterá pluma a la Industria en Talca. Ojalá la haga extensiva también a nuestra ciudad.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista