Opinión 14-05-2020

La banalidad del mal, hoy



He sufrido como todos los chilenos, lo que el país ha vivido desde el 18-O, pero esta es la primera vez que emitiré en público, un juicio de valor acerca del mismo, cuestión que quizás, para algunos, me ponga en una trinchera, o para otros simplemente me revele tal como soy hoy, ante sus ojos inquisidores.

No ocultaré, asimismo mi tristeza, rabia, sorpresa y desazón ante los hechos vandálicos que mostraron lo peor del ser humano no ilustrado (y con ello no me refiero a los cultos, sino simplemente a los civilizados), cuando so escusa de defenderse de las injusticias, atropellos, pisoteos y engaños del modelo económico, destruyeron, quemaron, vandalizaron y atemorizaron a todos aquellos a quienes estos decretaron como el enemigo, o los cómplices, o por último, los tontos útiles del modelo, (entiéndase, los fachos pobres, los vendidos, los ignorantes, o simplemente los ciegos) que no se daban cuenta, o peor aún defendían las abominaciones del modelo.

Tampoco rehuiré lo cierto del discurso esgrimido con fuerza, de que las injusticias del modelo hastiaron al chileno común, ese que sufre para llegar a fin de mes, para comer y pagar sus cuentas ¡que no son 30 pesos son 30 años¡ pero sólo en parte. Menos negaré, que muchos sintiendo eso en sus huesos, en sus billeteras, y en sus caras, oídos y guata, se mantuvieron impávidos ante los atropellos constantes que nosotros mismos cometíamos, muchas veces, o que nos cometían, habitualmente, frecuentemente, los llamados poderosos. (Me incluyo)

Ahora bien, reflexionemos sobre algunas cosas primero, dejemos la inopia mental a un lado, y seamos honestos, que la verdad, como dice un libro famoso por ahí, nos hará libres;

Lo primero es reconocer que Chile no es un país justo, pero tampoco es un país opresor.

En Chile, se puede y cada vez más (salvo esos días del estallido social) decir lo que se piensa, sin grandes consecuencias, nadie o muy pocos han sido querellados por expresar sus opiniones libremente en las calles, plazas y tribunas en donde han querido (con quema de bandera incluidos, expresión que inventaron los gringos, por cierto). Es más, salvo los que han sido sorprendidos cometiendo infracciones, los miles que salieron a la calle a defender sus derechos a decir basta, caminan y viven libremente, sin temor a ser enjuiciados por la fuerza coercitiva del Estado. Pero lo cierto, es que Chile, aún es un país desigual, en Chile, aún persiste la pobreza, el miedo a la miseria, y bajo los parámetros del desarrollo, aún estamos lejos de cubrir las necesidades de todos los chilenos adecuadamente, y eso no obstante, lo que hemos avanzado, y que nadie objetivamente debería desconocer (he ahí la base de las mejoras, y no como algunos dicen, la expresión del fracaso del modelo).

Lo segundo es que, nos debemos mirar más en profundidad, no todas las injusticias del modelo, las genera el modelo, me explico, esa tendencia constante de los Chilenos por pasar a llevar al otro, por saltarse la fila, por no pagar lo justo, o dejar de pagarle al fisco los impuestos, de ser prepotente con el que se ve más débil, por preguntarnos de dónde eres, cuál es tu apellido, dónde vives, dónde naciste, a qué te dedicas, con el sólo objeto de clasificarte, ubicarte en un nivel, es algo que no nos fue impuesto por el modelo, eso por favor, (no me lo vengan a decir a mí, que soy moreno, mapuche y de la Patagonia) viene desde que Chile es Chile. Nuestra historia está plagada de ejemplos de clasismo social, racial, cultural y de género. Así por ejemplo en 1818, cuando O’Higgins se hacía del poder, luego del triunfo en Maipú, no era el modelo económico capitalista el que hacia correr en la sociedad santiaguina el insulto de ser un guacho….el guacho Riquelme. No, no era el modelo, éramos nosotros los chilenos, los que principiábamos las injusticias de nuestra sociedad, las indignidades de las que tanto se habla hoy.

Tercero, y he aquí, lo que me preocupa de verdad. Chile ha sido constante en algo desde su descubrimiento. Somos de extremos, de fuerza o llanto, de rabia y alegría, medios bipolares, por la razón…o la fuerza que mejor dicho no.? O esta todo bueno, o es todo malo, que si no es ahora, no será jamás. Y hago esta reflexión asociándola a ese lacerante concepto esgrimido por una mujer hace más de 50 años. Una mujer que padeció los embates de su tiempo por reflexionar así. Hannah Arendt, quien dijo a propósito del juicio a Eichamann, que algunos seres humanos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos, y no se preocupan de las consecuencias de estos, sino sólo de cumplir las órdenes, casi como burócratas, dejándose llevar. Y es cierto, si bien, este concepto se asocia a los violadores de los derechos humanos, como la de los jerarcas nazis, los dictadores africanos o los dictadores latinoamericanos, lo cierto, es que veo algo particularmente parecido en la forma en que durante más de 200 años nos hemos comportado los llamados chilenos. Haciéndonos daños a nosotros mismos, como si, no importaran las consecuencias, y que al igual que los jerarcas nazis, al volver a nuestras casas, hacemos como que nada ha ocurrido, aunque hayamos insultado a nuestro vecino, pasado en rojo en el semáforo, gritado indio al moreno, matado a nuestras mujeres, abandonado a nuestros niños, haciéndonos los “cuchos” con la pensión de alimentos, saltándonos la fila, cobrando en exceso, flojeado en demasía, incendiado el metro, apedreado a la farmacia, o deseado que muera el Presidente, los Carabineros, los comunistas, los inmigrantes, y todo aquel que no piense igual a mí. En otras palabras banalizando conductas repulsivas, pero que por repetición, decidía y tolerancia, se han transformado en algo normal, casi como en esos terribles hechos descritos por Arendt, cuestión que nos ha impedido ver la real magnitud del desastre moral, valórico y ético en el que hemos caído, al no respetar las reglas de una sana convivencia. De ahí, los eufóricos que cortan el tránsito, y me exigen bailar para pasar, de ahí los que se toman una plaza y la hacen suya, aunque ahí viva gente, de ahí que se elimine al que no piensa como yo, simplemente porque lo considero menos, de ahí que hayamos tolerado, casi banalizado el caos que nos mordió desde el 18-O, pero que también nos infectó desde que nos llamamos República de Chile.



(Héctor Hernández, abogado)