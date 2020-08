Opinión 25-08-2020

La barca





Mi barca flota débilmente

En el océano apestado y nauseabundo

Rompe el timón y me lleva a la deriva

Se hunden los valores y las velas

No vale el llanto de los pescadores

Las olas de basuras e inconciencias

Piratas asesinos y sicarios

Se han apoderado de los mares.

Qué harán aquellos crueles bucaneros?

Qué opondremos a sus sables y trabucos?

Qué argumentos

Ante las espeluznantes miradas codiciosas

Antes las joyas que rebosan de los cofres?

Qué harán los humildes campesinos litorales

Ante el velamen que se otea desde los confines

Presagiando el pillaje, la ruina y el incendio?

Aman su bandera

De oscuro y raído fondo de osamentas

De espantosa y sonriente calavera.

En su nombre se apropian de las almas

No practican compasión con los humildes

Proclaman ante la sangre de Neptuno y las nereidas

Que son dueños de los peces y las ovejas

De los labriegos y las hijas de la aldea…

El norte susurra su aliento entre las jarcias

Inquietas se mueve mi barca en la caleta

Mar adentro se preparan los piratas.



(POESÍA DE JOSECULMEN)