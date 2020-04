Opinión 28-04-2020

La biblioteca del Liceo de Linares



El pasado domingo 26 de abril se publicó en un diario de Talca una interesante nota de los autores María Paz Sepúlveda Rojas, Carlos Castro Álvarez y Dennis Pinto Oliva, referido al valioso trabajo de restauración de la biblioteca del Liceo Valentín Letelier de Linares, realizado en fecha reciente.

Como un aporte a lo expresado en ese artículo, es necesario precisar lo siguiente:

El Liceo de Linares se fundó el 22 de diciembre de 1874 (no en 1875 como se afirma) mediante Decreto 2804 de esa fecha, con la firma del Presidente Federico Errázuriz Zañartu y del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública José María Barceló Carvallo. El decreto en referencia es a su vez publicado en el Boletín Oficial de Leyes de la República de Chile de 1874, con el N° 374. El Liceo fue calificado de “segunda clase”, esto es, sólo contaba con un Primer y Segundo año de Humanidades. Tuvo una matrícula inicial de 67 alumnos y una asistencia media de 60. El original de este decreto lo donamos hace un tiempo, junto a otros manuscritos referidos al plantel, al archivo del Liceo.

El establecimiento, bajo el rectorado de Baldomero Frías, abrió sus puertas el domingo 18 de abril de 1875, en una solemne ceremonia, con asistencia de las autoridades locales y la formación del batallón cívico de la ciudad, alineado en la calle Independencia, hasta Lautaro, en cuya esquina sur poniente se arrendó un inmueble para que el plantel. Solamente contó don dos salas, más una pequeña independencia para el Rector y profesores.

De esta ceremonia se cumplieron 145 años el 18 de abril pasado.

Cinco días después, el 24 de abril, el Gobierno aplicó al liceo linarense el reglamento dictado para el establecimiento de Chillán y que venía del 24 de agosto de 1866.

La biblioteca del Liceo se inició en 1880 (no en 1875) cuando el gobierno dispuso recursos para arrendar un edificio más amplio en salas en Maipú esquina noreste con Lautaro. Los primeros trece volúmenes, son donados por el Rector Baldomero Frías y consistieron en códigos y recopilación de leyes chilenas, dada su condición de abogado.

Como la necesidad de una biblioteca era cada vez más apremiante, el rector realizó una “fiesta del libro” el 30 de marzo de 1883, donde pidió la colaboración de apoderados y la ciudadanía para incrementar los libros. La campaña se extendió hasta 1886, reuniéndose 360 volúmenes de diversas materias (ver El Progreso, 22 de agosto de 1914). Cabe precisar que en mayo de 1885 se habían terminado los trabajos del nuevo edificio del establecimiento, según lo dispuesto por el Presidente Domingo Santa María el 29 de julio de 1884, trabajos que fueron ejecutados por el contratista Francisco Oliver, cuyo nieto es hoy un destacado arquitecto de Chillán. El edificio se ubicaba en la Alameda esquina nororiente con Manuel Rodríguez.

Al asumir la rectoría don Juan Agustín Barros el 18 de abril de 1888 la biblioteca creció notablemente: en 1892 tenía 1.804 volúmenes, encontrándose entre ellos la Historia de Claudio Gay, en 29 tomos editados en París entre 1844 y 1872. Al llegar a la rectoría don Leonidas Banderas Le Brun, el 31 de marzo de 1912, la biblioteca estaba muy bien dotada.

A mediados de 1938 el Alcalde Alberto Camalez presentó un proyecto a la sala de regidores para fundar una biblioteca pública municipal, para lo cual él donó 25 libros de su patrimonio particular además de organizar una campaña por la prensa para reunir más textos. A ella adhirió el rector del Liceo Luis Gajardo Infante.

De esta forma, un año más, en ceremonia del 8 de julio de 1939, se definió a la biblioteca como “pública y municipal”, conformándose con los ocho mil volúmenes del plantel, más otros de la colección particular del rector Luis Gajardo Infante, además de destinarse mil pesos del presupuesto municipal para adquirir otras obras, sugerido de don Julio Chacón del Campo y que fue patrocinada por el entonces regidor y ex Alcalde Alberto Camalez. A su vez, el Alcalde Humberto Moreno en la citada ceremonia del 8 de julio de 1939 propuso que la biblioteca llevara el nombre del ex rector Luis Gajardo Infante, por sus diligencias y gestiones en esta obra. Pero en definitiva se impuso el criterio de don Julio Chacón y se le denominó Valentín Letelier, por cuanto se cumplían 20 años de la muerte del sabio (Ver Revista Linares N° 27 de julio a septiembre de 1939, Pp. 64).

De esta forma, se quiso abrir la biblioteca a la comunidad y a la vez contar con la colaboración de todos en su incremento. En esa fecha, era una de las más valiosas de la provincia y la región.

Cabe precisar que en mayo de 1994 trajimos los restos de Letelier a Linares, sepultándose en el frontis del Liceo, no sin antes vencer la oposición de las autoridades de salud de la época, por cuanto se vulneraba el código sanitario.

La biblioteca liceana, además, fue el centro de publicaciones de importantes revistas de ese plantel. En esa línea están “Horizontes” ( 20 de julio de 1913), “Auroras y Reflejos: Revista Literaria y Humorística”(1916), “Aspiraciones”, que fue editada por la Academia Valentín Letelier en 1920, “Esfuerzos”, editada por la Academia Literaria y Científica del Liceo (1929 y 1939); “Aurora” ( 1933-1934), “Liceo”, Órgano oficial del Gobierno Estudiantil del Liceo de Hombres de Linares (1956), “Nuevos Rumbos” ( 1959). Por su parte el Liceo Nocturno editó “Gaceta Nocturna” (1962) todas ellas digitalizadas en nuestra biblioteca.

Finalmente, cuando la contingencia lo permita, donaremos a la biblioteca del Liceo, la colección completa digitalizada en inmejorables condiciones de la revista “Claridad”, en 170 números, dirigida por la Federación de Estudiantes de Chile entre 1920 y 1959 y donde emergen los primeros grandes poetas de Chile y del Maule, (Neruda entre ellos de 17 años de edad), como de igual forma las ideas reformistas de la juventud tras la elección de Alessandri hace un siglo. La revista “Juventud”, de 1911 a 1912 y una segunda época de 1918 a 1951 de la misma Federación; la colección de la legendaria revista “Peneca”, desde 1907 a 1940 y el “Archivo del General Bernardo O’Higgins” en 38 volúmenes, lo cual suma más de cien mil páginas digitalizadas y que, sin ocupar lugar físico, son una fuente de gran valor para el investigador o el estudioso.

Todo ello, como regalo de cumpleaños a nuestro Liceo en su 145 aniversario



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia