Crónica 23-03-2019

La bioquímica del agua y su importancia ante el cambio climático

Cuando se trata de tomar conciencia sobre la importancia del agua, se marca involuntariamente una distancia respecto a nosotros mismos y sólo lo consideramos respecto a su relevancia para el medio ambiente y no nuestro organismo.



Desde esa perspectiva, es lógico recordar que representa el agua para nuestro cuerpo, para involucrarse aún más activamente en el cuidado de este recurso esencial para la vida, frente a los desafíos que impone el cambio climático.



Álvaro Álvarez, académico de la carrera de Bioquímica de la Universidad San Sebastián señala que “debido a su composición y estructura tiene varias características químicas que le confieren un gran número de propiedades muy importantes desde el punto de vista biológico.



El docente precisa que una de sus funciones fundamental es que permite que ocurran distintas reacciones bioquímicas en nuestro organismo, como la generación de energía y la formación de proteínas.



Álvarez señala el agua está compuesta “por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O), sus electrones no se reparten en forma homogénea, quedándose más tiempo con el oxigeno por lo que se crean dos zonas con un dipolo negativo y otro positivo. Esto la convierte en una molécula polar, lo que le otorga la característica de ser el llamado “solvente universal”, porque para la vida y las actividades biológicas, el agua representa el principal medio donde ocurren las reacciones químicas y bioquímicas esenciales”.



NIVEL Y CANTIDAD



El académico dice que en general, los seres humanos “tenemos cerca de un 65 a 70 por ciento de componente de agua en el cuerpo. Esto varía con la edad, cuando somos niños tenemos casi un 80 por ciento de agua en el organismo, pero cuando llegamos a la vejez alcanzamos entre 55 y 60 por ciento”.



Por eso, es muy importante mantener los niveles adecuados de agua corporal y no es sólo el tema de la ingesta de una cantidad determinada de litros, sino también de cómo la utiliza nuestro organismo.



“Cuando uno tiene alteración de un 2 o 5 por ciento de los niveles de agua corporales, se activan mecanismos de alerta. Por ejemplo, la sed es un mecanismo de medida y urgencia dónde el cuerpo está pidiendo que recuperemos volúmenes de agua. Uno no debería llegar a ese punto y beber una cantidad de líquido suficiente al día. Es una necesidad orgánica”, indica Álvarez.



Por eso lo recomendado es la ingesta de unos dos litros de agua al día, pero “la cantidad va a depender de la fisiología de cada persona. Se supone que, en la dieta diaria regular, se consume cerca de un litro al día. Por defecto deberíamos consumir al menos un litro más. Ahora las personas que condimentan alimentos con mucha sal o tienen cálculos renales, la cantidad de agua se incrementa a tres litros diarios, para poder diluir estas sales y cuidar el riñón que permite purificar nuestro organismo”.



El académico agrega que, dentro de sus propiedades esenciales, está la capacidad disolvente y de transporte en los medios intracelular y extracelular que tiene el agua. Junto a ello, destaca su rol termorregulador “ya que puede acumular una gran cantidad de energía sin perder su estructura, actuando como un amortiguador térmico. Es capaz de absorber el exceso de calor para que no exista tanta temperatura y también puede impedir que la temperatura baje abruptamente”.