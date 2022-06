Opinión 15-06-2022

La brecha laboral en tecnología



Nada es para siempre y al menos en lo que respecta a empleos de la industria tecnológica, Elon Musk se encargó de dejarlo muy claro, luego de instar a sus colaboradores a volver a la oficina o dejar de trabajar en sus empresas.

Pero la definición de cómo vamos a desempeñarnos laboralmente y desde dónde no es algo que se deba tomar a la ligera. Especialmente en un sector como el tecnológico, en que un 20% de las empresas reconoce dificultades para encontrar talento.

Por otra parte, 4 de cada 10 personas en el mundo dan prioridad a la libertad de elegir qué días teletrabajan, lo que demuestra que el paradigma está cambiando, también para siempre.

Considerando este escenario, y que la industria tecnológica es una de las más dinámicas en cuanto a los perfiles más demandados, es importante no solo dar las facilidades a los talentos, para que sigan desarrollando su carrera profesional, y actualizándose, sino que también proporcionarles las condiciones de trabajo que más se adecúen a sus necesidades como individuos.

Está demostrado que la productividad aumenta, y que las oportunidades para atraer y retener talento se multiplican ofreciendo ciertas condiciones. En tecnología no solo hay una brecha de acceso a los últimos adelantos, sino que también en la forma de administrar el talento. Reducirla es tarea de todos.



Jorge Gamero

Director de Experis para Sudamérica