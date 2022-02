Editorial 11-02-2022

La buena conducta vial hacia bomberos

Por estos días, cuando se multiplican los llamados por las emergencias de fuego en pastizales y bosques son decenas los voluntarios de bomberos que se desplazan lo más pronto dentro de lo posible a sus cuarteles para concurrir en apoyo de sus compañeros de ideales.

En este tiempo, valioso, que para muchos es eterno, hay un factor clave que puede definir entre la vida y la muerte de alguien, o poder salvar los bienes de quienes con esfuerzo han conseguido tener sus casas y adquirir bienes.

Si bien no está en los manuales o no hay una norma escrita sobre el tema, aquí es clave poder hacer gala de una buena conducta vial, acorde a los tiempos que estamos viviendo y donde incluso los modales prudentes y básicos de los choferes poder ser un elemento determinante para ese bombero o bombera que va rumbo a una emergencia.

Podremos decir que no es un vehículo de emergencia el que está pidiendo paso para desplazarse. Puede ser. Pero cuando se muestra un uniforme de bombero o un caso para pedir paso y se hace caso omiso por parte del chofer es cuando aumenta la tensión y la angustia de quien sólo buscar ayudar en una emergencia.

Más aún, cuando ese conductor o conductora observa la petición y baja la velocidad para retrasar aún más el viaje.

A ellos les falta mucho por aprender. Pero son los más quienes si son generosos al instante de observar esta escena y se orillan para facilitar el traslado de bomberos y bomberas.

Para ellos el reconocimiento de todos quienes caen en desgracia, y a quienes no lo hacen, a pensar porqué esa actitud poco “decorosa” hacia quienes sólo buscan servir a los demás.