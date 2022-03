Opinión 20-03-2022

LA CALIDAD DE SUEÑO EN LOS ESTUDIANTES



Hace un tiempo, antes de pandemia, realicé una investigación a estudiantes universitarios referente a su calidad de sueño. Los datos recogidos para el estudio fueron al inicio del año académico, ante lo cual tendí a suponer que cómo estaban aún con el descanso de las vacaciones, no presentaban obligaciones académicas mayores y no estaban sometidos a evaluaciones, presentarían bajos niveles de estrés académico que no alterarían su calidad de sueño, por lo cual, mi estudio no arrojaría quizás resultados tan novedosos, pero estaba equivocada.



Participaron más de 280 estudiantes, de los cuales más del 75% de ellos presentaron pobre calidad de sueño, pero esta calidad de sueño no estaba asociada a una reducción del sueño nocturno, como la mayoria creemos, ya que los participantes dormian entre 7 a 8 horas diarias, lo que es adecuado a la duración de sueño ideal en un adulto. El problema radicaba en la latencia del sueño, perturbaciones del sueño y la disfunción diurna. Es decir, manifestaban que les costaba entre 30 a 60 minutos el quedarse dormido; que se despertaban más de 2 veces en la noche por diversos motivos (los más recurerntes, pesadillas, ida al baño, notificaciones al celular, mascotas, entre otros); y que presentaban somnolencia diurna, o sea, dificultad para mantener la lucidez mental durante el dia, mostrandose fatigados, irritables, con problemas para concentrarse y procesar la información.



Existen estudios en la población estudiantil chilena, que asocian una pobre calidad de sueño con mayor afectación en sus habilidades neurocognitivas y conductuales, lo que influiría en el rendimiento académico. Es por esto, que no tan sólo en la universidad, sino tambien en la enseñanza básica y media, se debe abordar la calidad de sueño con nuestros estudiantes, ya que de esta manera potenciaremos aspectos académico, pero por sobre todo, su calidad de vida.







Karla Muñoz Flores

Docente de Terapia Ocupacional, Universidad Autónoma de Chile.