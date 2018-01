Opinión 28-01-2018

La caravana episcopal

Muchos de los que somos laicos, o sea, no vestimos hábitos religiosos, quedamos perplejos, por llamarlo así eufemísticamente, con la defensa del Papa en su visita reciente a nuestro país, del Obispo Barros de Osorno, al decir públicamente que ( contra éste) NO hay una sola evidencia en su contra y que todo es una calumnia.

Se refería con éstas palabras , a la supuesta complicidad de Barros en los abusos cometidos por el sacerdote F. Karadima, por constituirse un supuesto encubridor de los abusos sexuales ocurridos en la parroquia de El Bosque.

Los dichos del Papa fueron secundados posteriormente por el Cardenal y ex Arzobispo de Santiago Fco J. Errázuriz, quien calificó al tema como “ polémica inventada”, agregando que Barros NO cometió ningún delito, por lo que el Papa no va a cambiar sus expresiones. Pero sí que las cambió posteriormente en Roma.

El jesuita Pablo Walker, sin embargo, criticó oportunamente, la presencia del Obispo Barros en la misa celebrada en el Parque O’Higgins al decir “ me produce un dolor muy grande ver al obispo en presencia del Papa “……..” tiene que dar un paso al lado…”

Como si fuera poco, el Cardenal estadounidense Sean O`Malley, principal asesor del vaticano en materias de abusos cometidos por sacerdotes, criticó ( 21,01,018) la defensa del papa que hizo en Chile al obispo de Osorno cuando dijo que “ no hay una sola evidencia en su contra. Todo es una calumnia” agregando que “ no puedo entender porqué el Papa eligió las palabras particulares que usó en ese momento”. Al respecto, cabe también recordar que ya en Roma ,Francisco reconoció que no usó las palabras apropiadas. De todo esto, personalmente deduzco que eso, de la “ infabilidad del Papa” hoy ya no corre, pues su Santidad es tan humano como cualquier otro mortal.

Seguramente Ud. mi lector se estará preguntando ¿ qué tiene todo lo antes expuesto con el título de este artículo? Mi respuesta es que existe una relación, dado que pocas horas antes de la visita papal, recibí un documento de un centro de estudios laicos de la capital .En ese documento titulado “ La caravana episcopal” se hacían recuerdos del año 1974 cuando recorrió el país un helicóptero Puma del ejército al mando del general Pablo Arellano S.

¿ Su misión? Apurar procesos contra los disidentes del régimen de Pinochet. ¿ Resultado de esa misión? Regueras de muertos y desaparecidos ( Nota: le recomiendo leer “ Los zarpazos del puma”). Ahora relata el art., en un avión blanco, no bajará un hombre con uniforme camuflado y armado, sino un beatífico anciano vestido de blanco, que en vez de amenazar dará bendiciones y que tal vez bese el suelo chileno ( No lo hizo y eso estuvo bien, lo demás habría sido solo teatro) Bien por el Papa.

Sin embargo, por la puerta trasera del avión especula el art. descenderán 5 o 6 obispos con la misión inquisitorial de aplicar los dogmas de la curia a quienes hayan desobedecido las órdenes de Roma.

La caravana del episcopado, continúa acotando el art. “ apuntará más duramente a los que incitan a los pobres a reclamar y no aceptar su destino; a los que enfrentan a Ezzati y a Errázuriz actores de matonescos actos. Ellos vienen con el rigor de la Inquisición, feroz, sin contemplación alguna con quienes se salgan del dogma. En Perú se dio una prueba “ para que aprendan”, la de cerrar un colegio de pedófilos de una orden religiosa. Por otra parte, quizás bien luego una nueva embestida contra el libre pensamiento, contra los odiados laicistas, contra los que dudan de los sacerdotes, contra los que no se inclinan ante el hábito morado del cardenalato ,pues, para ellos son éstos, más peligrosos que los pedófilos.

Pero, decimos nosotros ¿ Cómo poner en el cepo a los que dialogan, con los que dudan del dogma y no aceptan las verdades eternas? Difícil, muy difícil encadenar al libre pensamiento, a la libertad individual ¿ verdad?.

Si la caravana de la muerte dejó cadáveres, la caravana episcopal dejará algo peor para el mundo católico, quizás amenazas de excomunión o negación a una vida eterna. Pero, para la caravana episcopal, lo más importante son los otros, los que sacaron la estructura milenaria de la iglesia, los que bajan del púlpito a los sacerdotes y le quitan la autoridad y santidad y abren campo al pensamiento libre y cuestionador.

Hace 40 años el 80% de los chilenos profesaban la religión católica. Hoy, la cifra llega casi a la mitad. ¿ Probables causas? El crecimiento constante de los Evangélicos y su única fe en Jehová, que no necesita intermediario como santos o vírgenes y por sobre todo creemos nosotros, por los numerosos casos de pedofilia denunciados ahora casi a diario.

Es de esperar que ,muy pronto el Vaticano se pronuncie de una vez, suprimiendo el celibato arcaico de sus sacerdotes……¡ No vemos otra solución……no la vemos!........



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista