Opinión 14-11-2019

La carta de una maestra de Longaví a Gabriela Mistral

En el 2011, el archivo de la poetisa chilena Gabriela Mistral volvió desde Estados Unidos a Chile. Para supervisar su retorno., adecuada clasificación y otros detalles, viajó a ese país el entonces Subdirector de la Biblioteca Nacional, y hoy Director, Pedro Pablo Zegers. La guardadora de esa valiosísima documentación había sido su secretaria y amiga Doris Dana (1926-2006) quien era depositaria de los dieciocho mil documentos clasificados en 168 cajas, acumulados en la vida de la poetisa.

El voluminoso material llegó a la Biblioteca Nacional a mediados del 2011 y de inmediato, personal especializado se dedicó a escanear y digitalizar los papeles, fotografías, primeras ediciones de libros, discos y todo lo que fue propiedad de la ilustre Gabriela.

Una tarde que trabajamos en el salón de Diarios Chilenos de la Biblioteca, acertamos a pasar por el lugar donde febrilmente, se preparaba el archivo de la Premio Nobel. Como conocíamos desde hacía años a Pedro Pablo Zegers, le pedimos nos permitiera revisar “algo” de lo que se manejaba.

En la sección de cartas recibidas, muchas de diplomáticos, presidentes y personalidades de las letras y las artes del mundo, nos llamaron la atención algunas misivas escritas con esa inconfundible “letra de escuela primaria” y la desaparecida Tinta Caimán y pluma con tintero.

Del Maule habían varias, pero para el tema de esta crónica, nos ocuparemos de una fechada en Longaví el 11 de septiembre de 1954, en dos folios de los “blocs de cartas” que se vendían completos o por hojas en las librerías de antaño. Es la profesora de la Escuela N° 21 de Longaví María Retamal de Domínguez.

En lenguaje sencillo, le dice que,

“Una maestra rural de estos lugares te envía también un mensaje, porque quiere saludarte así como muchas maestras te han saludado.

Yo sé – sigue la carta - que tienes tanto de qué preocuparte y que inmensa correspondencia te llega de todas partes, pero sé también lo clara que es tu comprensión y lo extensa que es tu inteligencia, y no dudo, que habrá también para mí un rinconcito y te ruego que leas lo que te he dedicado primero en silencio y luego en público para todo Linares, el día de tu advenimiento a la capital”

Más adelante expresa:

“No me puedo comparar a ti, pero algo he recibido de ti, y ese algo lo llevo yo en mí y lo estoy vaciando siempre dentro de la sala para que lo reciban mis niñas”.

Concluye con esta reflexión:

“Por eso, porque te sé comprensiva, sencilla y humilde es que esta maestra humilde te envía desde acá un mensaje de cariño y gratitud”

Pero la maestra María Retamal de Domínguez, que fue seleccionada para leer, ante el público de Linares, un poema en homenaje a la poetisa a su llegada a Chile en septiembre de 1954, le adjuntó la composición que precisa estar “escrita en Longaví en 1945” y en parte del cual dice:

Maestra chilena,

Gabriela Mistral, que viva tu premio

Grande y magistral,

Que en literatura

es universal.

En otra estrofa de esta sencilla creación, la autora dice:



En cuna de libres

Viniste a nacer

Las flores más bellas

Te vieron crecer

Y hasta las estrellas

Se alzó tu saber.





Al final del poema, la autora dice: “Cariñosamente a Gabriela Mistral y cantada en su escuela, el día de su llegada a Santiago. Longaví, 8 de septiembre de 1954”.

Ahora bien, junto a esta carta, hay otra, muy similar en el material de papel y lápiz utilizado, de una pequeña niña de San Javier, llamada Patricia Castro A, de escasos seis años, quien con lápiz y en irregular letra, le dice haber aprendido su poema “piececitos de niño”. Por el estilo, la forma y el contenido de esta ingenua carta, no permite presumir que haya intervenido algún maestro.

La carta de la maestra longaviana de la antigua Escuela N° 21, fue conservada por Gabriela Mistral y le dio el número 2486 en su archivo. No consta la haya respondido. La misiva de la chica de San Javier lleva el número 2618 en la clasificación, por lo que supone fue enviada después.



JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia