Opinión 12-06-2020

La casa de Neruda y su verdad histórica



En El Heraldo del pasado 10 de junio, don Ricardo Álvarez Vega se refiere a la casa en Parral donde nació el poeta Pablo Neruda, en 1904. El autor cita como fuentes su conversación con una señora y consultas en google, para calificar los hechos que describe como un “atroz crimen patrimonial”.

Sobre el particular, es necesario precisar lo siguiente:

Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto no nació en “una casa” si hemos de efectuar comparaciones con lo que hoy es ese concepto, sino que de acuerdo a la realidad social de esa época, vio la luz en un “conventillo”, es decir, un inmueble de varias piezas, con salida a un patio común, con las mínimas condiciones de higiene y habitabilidad.

Cuando don José del Carmen Reyes y doña Rosa Basoalto se casan, el 3 de octubre de 1903, ante el Oficial Civil Mariano Latorre Sandeliz, el matrimonio se radica en uno de los cuartos del lugar descrito, que se ofrecían por la prensa como “piezas de arriendo” de propiedad de Froilán Urrutia. En ese recinto vivían además Álvaro Ubilla casado con Griselda Basoalto Opazo, hermana de la madre del futuro poeta y en la subsiguiente los padres de ambas mujeres. De los contratos de arriendos examinados, al menos unos siete grupos familiares se domiciliaban en esa ala del lugar.

Si queremos profundizar en este panorama, precisemos que Griselda, la tía de Neruda, estaba ya enferma de tuberculosis y fallece el 7 de agosto de 1904, es decir, veinte y cinco días después del nacimiento de su sobrino. Entonces el primer acto social, si cabe la expresión, al que asistió el niño, fue un velorio de pueblo, con sus rosarios y flores y el funeral de tercera clase, como la antigua iglesia clasificaba las muertes de sus feligreses. Días después le sigue a la tumba doña Rosa Basoalto.

El lugar que describimos, estaba en calle San Diego (hoy Pablo Neruda) entre Igualdad y la antigua Unión (hoy Ignacio Carrera Pinto) y no en San Diego con Libertad, como expresa el señor Álvarez. Neruda vivió en esta última casa tras la muerte de su madre y era propiedad de su abuelo paterno José Ángel Reyes Hermosilla y donde compartió juegos con su tío José Ángel Reyes Parada, cuatro años mayor que él. De aquí partió con su padre a Temuco, en 1910. Además, la imagen de la casa que exhibe el articulista en su nota no corresponde a ningún inmueble referido al poeta.

El conventillo de San Diego sufrió los embates del terremoto de 1939, cayendo, además de casi todo Parral, las torres del Templo de San José, donde se bautizó Neruda el 1 de agosto de 1904 y cuya inscripción, en mármol colocamos en el frontis de la actual parroquia en octubre del 2004, sin lograr que el señor cura párroco la bendijese.

Parte del ya citado conventillo quedó en pie y siguió sirviendo como poco acogedor domicilio de algunas familias. En la Fundación Neruda existe una filmación de 1953 donde se ve al poeta recorriendo lo que resta de ese inmueble y en él se observa una piedra con una leyenda alusiva.

Ahora bien, el profesor don Nelson Rocky, dueño del terreno donde estuvo la casa, (lo reiteramos, del sitio, no de la vivienda) lo que hizo en el 2003 fue demoler una antigua pared, en riesgo de caer, la que se aprecia en la fotografía que ilustra este artículo al fondo de su sitio. Ello dio lugar a las noticias, con carácter de escándalo que recorrieron la prensa del país y sobre lo cual publicamos una amplia y detallada carta en El Mercurio de Santiago, conversamos con medios de prensa y precisamos los hechos. La guinda de la torta la puso el Presidente de la Fundación Neruda quien declaró en Santiago que “no había seguridad que Neruda hubiese nacido en Parral”.

Más aún, el 26 de noviembre de 1967 tuve la oportunidad, siendo alumno del Liceo de Linares, de conocer a Neruda en casa del pintor Pedro Olmos, de paso con amplia comitiva hacia Parral donde fue declarado Hijo Ilustre al día siguiente. Conversando con su voz monocorde y no dialogante, dijo a Teitelboim, (con quien más tarde fui muy amigo hasta su muerte): “...Y tú sabes Valentín (nombre que daba a Volodia) que ni casa me queda en Parral”.

Lo que pocos saben es que, en 1972, poco después de ganar Neruda el Premio Nobel, el diputado por Linares y Presidente de esa Cámara Jorge Ibañez Vergara, logró la aprobación de una ley para comprar el inmueble de San Diego 765 de Parral, donde estuvo la casa natal de Neruda, ya sea por trato directo o vía expropiación, a fin de construir ( esto indica que se estaba consciente que del inmueble antiguo poco o nada quedaba) un edificio destinado a Museo, Biblioteca y Salón de Actos, para lo cual se consideraba la cantidad de trescientos cincuenta mil escudos, cuerpo legal publicado con el número 17.669 en el Diario Oficial del 17 de junio de 1972 con la firma del Presidente Salvador Allende y el Ministro de Hacienda Américo Zorrilla Rojas. Si hacemos la conversión monetaria a valores de hoy día, son varios millones.

En el 2004 cuando preparábamos la publicación de nuestro libro “Neruda y el Maule” (que antes circuló en fascículos en el diario El Centro de Talca), preguntamos a Contraloría si esa ley tenía vigencia, respondiéndosenos que lo estaba en todas sus partes. Este dato, no menor, lo hemos dicho y publicado en varias oportunidades, pero ninguna autoridad ha acusado recibo.

La historia, como la contabilidad o las matemáticas, es una ciencia exacta.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia