Crónica 21-06-2020

La Casa del Maestro, la apuesta por una ferretería que la lleva en tiempo de pandemia en Cauquenes





Con la asesoría del Centro de Negocios, Satélite Cauquenes, incorporó a su web el sistema de ecommerce, lo que sumado al reparto a domicilio, y atención en horario continuado, se han transformado en piezas clave para obtener buenos resultados.



Cuando se tienen ganas de innovar en tiempos difíciles y más aún, de creer que nuestra idea de negocio es buena y tendrá éxito, no hay nada que nos detenga.

Así lo entendió Felipe Ampuero, cliente del Centro de Negocios Sercotec de Linares, Satélite Cauquenes, quien en plena pandemia decidió dar un nuevo impulso a su espíritu emprendedor y dar vida a una Ferretería, ubicada en calle Yungay 610-A, Cauquenes, la que se ha ido posesionando rápidamente y ganando cada vez más clientes “gracias a tres factores claves: buena atención, despacho a domicilio y precios convenientes”, según relata.

“Fue precisamente el asesoramiento del Centro de Negocios, lo que me ayudó a poder avanzar rápidamente en cristalizar esta idea. Tenía varias dudas, pero una vez más estuvieron ahí conmigo, no solo para orientarme, sino que también para entregarme los tips necesarios que me permitieron dar en el clavo con esta Ferretería que ha destacado precisamente por establecer acciones concretas en apoyo a los clientes. La gente no sólo necesita un producto de calidad, necesita ser escuchada y atendida, ese cliente vuelve y traerá a otro más. Entender eso es vital y nos ha dado muy buenos resultados, gracias a un trabajo en conjunto de acompañamiento que he recibido del Centro Sercotec en Cauquenes”, comenta Felipe.

Otro de los elementos que ha sido importante en esta puesta en marcha es que la gente a veces se complicaba por la forma de pago, y aquí, luego de conversarlo con el Centro de Negocios nos jugamos por dos cosas, uno, levantar un sitio web que incorpore carrito de compras; y dos, habilitar el pago vía transferencia electrónica, cosa que no todos tienen” relata, mientras verifica cuidadosamente que todos los despachos a domicilio se hagan correctamente.



DIRECTOR DE SERCOTEC

“No me queda más que felicitar a Felipe por este emprendimiento y la forma que se ha ido desarrollando en una ciudad como Cauquenes. No son tiempos fáciles, pero ha sabido conjugar las buenas ideas, con la perseverancia y aplicar la tecnología, factores que resultan vitales para el éxito en estos días que estamos viviendo”, comentó el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, quien además resaltó “la preocupación del gobierno por dinamizar el comercio local a través de ejemplos como este, que no hacen otra cosa más que aportar a la economía familiar, puesto que también los buenos contactos que se establecen, ayudan muchas veces a conseguir buenos precios que es lo que a la larga busca el cliente”.

Quienes deseen contactarlos pueden hacerlo a través de su sitio web: www.ferreteriacasadelmaestro.cl