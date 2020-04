Opinión 05-04-2020

La casa del pueblo y población emergencia





Desde hace tiempo, he deseado dejar estampado en el papel y en este Diario que ha servido a muchos y bastante, entregando antecedentes históricos que, como en este caso NO existen.

Pero si que existieron y por largos años y de pronto con la velocidad del tiempo desaparecieron, para dejar paso a nuevas instancias. Así ocurrió con una amplia casa que estuvo ubicada en calle Delicias (Hoy Valentín Letelier) al lado sur ,entre las calles Brasil y Yumbel.

En la década de los años 40 – 50 en la esquina sur poniente de Brasil con Delicias existió un almacén de la familia Sermini, en que sobresalían por su belleza italiana 3 o 4 doncellas, de lindos ojos verdes azulados que en verdad, acariciaban con su mirada. Una de ellas casó con el recordado poeta-escritor Enrique Gómez años después. El hijo varón ( falleció hace años) casó con la joven docente Sonia Córdova que hoy reside con su familia en Italia.

Al lado de la familia antes nombrada estuvo por años una iglesia evangélica que dirigía el recordado Pastor Víctor Gaete, quien trasladó su templo una cuadra hacia el sur por calle Brasil ( Colo Colo). En esa misma ubicación, hoy existe otra iglesia evangélica. Al lado de esta Iglesia, estaba la casa que mencionamos al comienzo, que todos conocían como “ La casa del Pueblo) tema a comentar esta vez.

Hago presente que en aquellos años, yo era alumno de la Escuela 1 cuyo director era don David Reyes, autoridad en aquellos años, respetado por todos. Comento de inmediato : hoy, el Director de Escuela ya no es nombrado por su nombre, sino simplemente como “Dire”. Se perdió el respeto y por ende la autoridad ¿ Será el precio de la llamada modernidad?.......

Iba a jugar en las tardes a esa amplia casona, que era la sede del Partido Comunista. Me acompañaba mi primo Lenín, hijo de mi tío Miguel Fierro Braum quien fue dos periodos Regidor por dicho Partido. Del frente a esa casa nos acompañaba un muchacho a quien le apodamos “ el maestro, cuya casa hoy está intacta. El amigo Lagos que ese era su apellido, jubiló años atrás de la Of. De Correos de esta ciudad y mantiene su trato afectuoso, caballeresco con todos. Allí jugábamos con Tito, hijo del cuidador, a quien posteriormente no vi nunca más.

La “ Casa del Pueblo” siempre tenía mucho movimiento, donde se reunían empleados y obreros del PC. Que en algunas ocasiones terminaban sus sesiones comiendo un rico asado, acompañado de un buen tinto , que se vendía en calle Brasil, al lado del almacén de los Sermini, llamado “ Vinos del Melozal”.

Nunca supe si esta casa servía de sede a otros Partidos de Izquierda, como tampoco nunca supe posteriormente el porqué se terminó la Casa del Pueblo y dio paso a entidades deportivas.

Ya profesor de la Esc. 3 fui invitado a reuniones de la Federación de Fútbol o Asociación ( no recuerdo bien) por el Presidente de esa entidad Prof. José Núñez a colaborar como Secretario de Actas, cargo que serví por uno o dos años. Allí compartí con otro dirigente quien dio bastante por el deporte linarense, me refiero al apoderado de mi Esc. el Sr. Armando Eló quien tenía su domicilio en calle Colo Colo frente a la morgue del antiguo hospital de Linares que ocupaba toda la manzana comprendida en Delicias, Carmen, Colo Colo y Matadero( hoy, J. Espinosa).

No seguí como Secretario, pues las reuniones terminaban tarde en un restorán llamado “ El Palermo”, ubicado en calle Brasil frente al negocio “ El serrucho” de Martínez y Zehnder.

Es de esperar que esta crónica sirva de incentivo para algún historiador nuestro, averigüe de frentes fidedignas qué pasó con la “ Casa del Pueblo” tema que algún día alguien debe agregar a “ memoria del Barrio”.

Tiempo atrás en una crónica, nombré a la “Población de emergencia” que estuvo ubicada por largos años al oriente de la Calle Colo Colo (Esquina de Patricio Lynch. ¿Quién creó esa población y porqué fue creada con ese nombre? ¿ Fue debido a una gran inundación de nuestra ciudad? Lo único que sé hasta el momento es que en vedad no fue de emergencia. Pasaron años y años y solo se acabó cuando fue devorada por un gran incendio.

Alguien debe tener antecedentes al respecto o al menos puede comentar por este medio periodístico lo que sabe sobre este tema, poco conocido por las nuevas generaciones que, solo es recordado por un linarense que vive de sus recuerdos, pero es materia interesante que no debe perderse , sino mantenerse en la memoria de nuestra querida ciudad.





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista