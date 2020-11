Opinión 12-11-2020

La ciudad municipal





El 2021 los municipios tendrán graves déficits

económicos, y hoy piden al Gobierno un “préstamo”

de $350 millones para financiar lo que queda del 2020.

Con elecciones y ante este oscuro escenario, donde

el desafío son metas ambiciosas con recursos limitados,

los candidatos deberán explorar alternativas para

agregar valor e identidad al territorio,

Por ejemplo, contar con un Plan de Desarrollo Urbano

realista, enfocando la estrategia no en los competidores

sino en las alternativas, en espacios de mercado no

aprovechados.

En comunas “pobres”, lograr demanda y plusvalía

mostraría el deseo por estar ahí; pequeñas intervenciones

de bajo costo como cambiar el sentido de tránsito de

una calle, sus condiciones de uso y densidad del suelo,

arborizar un barrio, calles o pasajes, “plazas de bolsillo”

(pequeños lugares en abandono; inversión: 2 bancos y

3 árboles), etc. cambian la imagen, logrando la diferencia,

todo ello con la co-responsabilidad de los vecinos.

Y las comunas “ricas” ¿qué harán con la futura sobreoferta

de miles de m2 de oficinas en sectores empresariales y

financieros, reciclaje de hoteles o el efecto ecommerce

en los centros comerciales?

Hoy funcionarios en Silicon Valley, se trasladan a lugares

con calidad de vida y menor costo, trabajando a distancia,

donde municipios suburbanos medianos y pequeños

adquieren importancia.

Es el S.XXI, nueva sociedad, nueva generación, nueva

forma de ocupar la ciudad.

Estamos lleno de Comisiones, Estudios, Informes, Análisis,

propuestas, catastros, reportajes, publicaciones, encuestas,

entrevistas y un sinfín de antecedentes urbanos, pero no

avanzamos.

¿Qué se hizo con los primeros $ millones que se tuvieron

a disposición?

Candidatos, en sus marcas….









(Felipe Cádiz Bouch

Urbanista y Arquitecto)