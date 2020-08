Opinión 11-08-2020

La compleja tarea en una época de crisis moral



Cuando el avión va en picada el ateo comienza a orar y cuando el país atraviesa una crisis moral, todos ven en la transparencia la salvación y cual más o cual menos comienza a tender los paños al sol para iniciar la prueba de la blancura que lo legitimen frente a la sociedad.

Muchos filósofos, escritores, hombres de ciencias han publicado acerca de la compleja existencia del hombre, como un ser bueno o malo, Jean Jacques Rousseau explica que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre, pero la educación tradicional oprime y destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Una compleja definición pues cada uno de nosotros tiene un concepto diferente que va de la mano con el aprendizaje y la experiencia de vida.

Como Carabinero no estamos ajenos a ser buenos o malos, pero ética y moralmente nos debemos a los valores que un Carabinero debe por añadidura poseer y practicarlos en cada una de sus acciones, nuestro Código de Ética es claro en ello:

HONRADEZ: No debemos apropiarnos de los bienes o ideas de los demás ni tampoco dañar el prestigio de otros.

RESPONSABILIDAD: Hacer buen uso de la libertad, eligiendo el proceder que respete el bien individual y social, además de tener la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente.

PRUDENCIA: La capacidad o buen juicio de discernir y distinguir lo que es bueno de lo que es malo.

TEMPLANZA: Moderación, sobriedad y continencia de los apetitos y del uso excesivo de los sentidos, ajustándolos a la razón.

DIGNIDAD: Atributo propio de la persona como merecedora de respeto y que, a su vez, reconoce en el otro idéntico merecimiento. Una persona digna se siente orgullosa y tranquila respecto de sus actos y de sus consecuencias, en virtud que le asiste la certeza de su orientación al bien.

AUSTERIDAD: Capacidad para vivir en forma sencilla, disfrutando de la vida, sin sufrir por lo que no se tiene. Desapego de los bienes materiales para disfrutar de otros bienes de orden superior, como la realización personal, los afectivos y por qué no, los espirituales.

SOLIDARIDAD: Determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir por el bien de todos y de cada uno.

CREDIBILIDAD: Va de la mano con la verdad, debido a que si una persona posee credibilidad, quiere decir que no se le ha visto involucrada o juzgada por su inconsecuencia

TOLERANCIA: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias.

EMPATIA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Ponerse en el lugar del otro.

Con esta lista de valores intrínsecos, practicados por la mayoría de los Carabineros que día a día exponen sus vidas frente a la beligerante delincuencia y a grupos que buscan desestabilizar el país, no existe otro camino que fortalecer estos conceptos y practicarlos sin miedo, con más ímpetu y fuerzas y que el ejemplo sea tomado por otros y constituya la base de aquella educación que libere al hombre y no lo oprima, tal como lo señalaba Rousseau y de esa forma no destruya su naturaleza que finalmente termina por corromperlo.





(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)