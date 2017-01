Opinión 21-01-2017

La Condesa de Gastiglione “La perla de Italia”

Su verdadero nombre era Virginia Oldoini y nació en Turín, Italia, en 1837 en el seno de una familia aristocrática. Su infancia se desarrolló entre su ciudad natal y Florencia y recibió una esmerada educación llegando a manejar cuatro idiomas, la música y el baile. Ya de joven causaba admiración su belleza, muy del gusto de la época: cabellera rubia, frente alta, nariz recta, ojos verdes vivaces; busto esbelto, fina cintura y caderas moldeadas. A todo esto, se unía una desbordante inteligencia y gracia que la hacían muy atractiva.

Debido a que sus padres le encontraron un diario de vida en donde escribía sobre sus tempranas experiencias sexuales fue obligada a casarse a los 19 años con el conde Francisco de Castiglione, quien tenía una personalidad fría y reservada, a diferencia de su esposa a quien le encantaban las fiestas y los viajes, y a pesar de que el matrimonio tuvo un hijo, las diferencias de carácter rápidamente terminan por separar a la pareja.

En uno de tantos bailes en que participa sin la compañía de su marido, se reencuentra con su primo el primer ministro Cavour quien la motiva a utilizar sus encantos en servicio de la unificación de Italia. El plan de Cavour era conseguir que el emperador francés, Napoleón III, se enfrente a Austria y que en ésta guerra abandone los territorios ocupados en Italia y así lograr la tan anhelada unificación, por otra parte era sabido por todos que al emperador francés le gustaban las mujeres hermosas, por lo que la condesa se va a París en calidad de “espía”, para “aconsejar” al emperador de que le conviene atacar al enemigo austríaco.

Al llegar a París la condesa quedó deslumbrada por la ciudad y por la bohemia. Por su parte su belleza no pasó desapercibida para nada y finalmente, tras varios intentos fallidos en distintos bailes, consigue que el emperador sucumba a sus encantos. Se veían todas las noches, despertando los celos de su mujer, la emperatriz Eugenia de Montijo.

La relación entre el emperador y la condesa se transforma en uno de los escándalos más renombrados de la época victoriana. A la condesa se le culpó de todo lo imaginable por su vida disipada y escandalosa, incluso de brujería. Todo el mundo en París hablaba de su gran belleza y se cuenta que en una ocasión el marqués de Gallifet puso en duda que esta fuera para tanto, llegando a decir que la condesa “usaba kilos de maquillaje en su cara”. Casteglione al saber la opinión del marqués lo invitó a su mansión para que corroborara sus opiniones ya que jamás la había visto. El marques aceptó la invitación y al llegar a la mansión y luego que la camarera lo llevase hasta la habitación de la condesa, esta lo esperaba totalmente desnuda, tumbada sobre un sofá, solo cubierta por su larga cabellera rubia. El marqués al verla quedó impresionado y cayó de rodillas a sus pies, desde entonces, fue uno de sus más acérrimos defensores.

Se sabe que su entrada a los bailes y fiestas fueron de leyenda, siempre llegaba tarde y al ingresar a los salones provocaba una enorme sensación entre los invitados, esperaba a que los anfitriones de la fiesta realizaran las presentaciones, y solamente mostraba emoción cuando el emperador o la emperatriz la saludaban. A Virginia se le llegó a conocer como “la mujer del sexo de oro Imperial”, nunca pasaba desapercibida, pues era considera una de las mujeres más bellas del mundo. Utilizaba diversas formas de vestir para llamar la atención, uno de sus trajes más llamativos fue el llamado “reina de corazones” donde portaba un medallón en forma de corazón, que colgaba en una sugestiva zona de su anatomía.

La relación entre Napoleón III y la Condesa duró dos años, hasta que fue descubierta como espía del ministro Cavour, esto le significó ser expulsada de Paris y ante el gran escándalo, su marido pidió la separación. Tras su expulsión de Francia regresa a Italia y se refugia en su casa y desde este momento su vida se torna fatal; colecciona amantes de lo más granado de la nobleza y de la intelectualidad de la época. La princesa Paulina de Metternich, que no era su amiga, señaló: “Nunca en mi vida había visto una belleza igual y espero no volverla a ver jamás”.

En 1861 regresa a París y se instala en la plaza de Vendome, allí recibía a sus amantes; reyes, príncipes, banqueros, escritores, diplomáticos. Estaba obsesionada con su imagen y como conservar su belleza y vio en la fotografía un recurso para retratarla y dejar testimonio de ella para el futuro. Contrató al fotógrafo Pierre Louis Pierson quien le realizó más de cuatrocientos retratos y en cada foto aparece representando un papel, siempre empleando un cuidadoso vestuario, perfectamente maquillada y peinada, sus posados nos recuerdan a los que actualmente vemos en las revistas de moda.

Con el paso del tiempo comenzó a envejecer y esto la llevó a una enorme depresión ya que no soportaba ver como su rostro y su cuerpo sufría el paso de los años. Primero comenzó a cubrir los espejos de su casa, luego a salir a la calle siempre cubierta con un velo y posteriormente ya sólo salía de noche. Finalmente fue decorando sus habitaciones de negro y manteniendo las persianas de su casa bajadas y haciendo desaparecer los espejos, ante esta actitud las personas comenzaron a llamarla “la loca de la plaza de Vendome”.

A los sesenta años escribió en su diario personal; “El Padre Eterno no se dio cuenta de lo que había creado el día en que me trajo al mundo. Me dio forma tan magnífica que, cuando está hubo acabado, el perdió la cabeza en la contemplación de esta maravillosa obra”.

La Condesa de Casteglioni murió el 29 de noviembre de 1899, a los 62 años, completamente sola, inmediatamente después de su muerte, la policía y los servicios secretos franceses entraron en su casa y quemaron todas las cartas y documentos enviados a las más altas personalidades de la época. Se dice que entre sus papeles, se incluían personalidades de la realeza, política, banqueros e incluso algún Papa.