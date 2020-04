Opinión 23-04-2020

La conjura de los necios





Me detuve a leer una página suelta, casi olvidada entre viejos diarios cercanos a un incierto fin.

“Amigo libro. Gracias a ti he vivido otras vidas, he compartido grandes y emotivas historias, he recorrido diversos lugares (sin moverme de casa), has llenado vacíos incalculables. Que la generación venidera no te cambie por el tecnicismo electrónico,

que se deleite con el incomparable y armonioso ruido de tus páginas, mientras sus ojos se someten a ellas con gran avidez, y te sientan cercano y entretenido.”.

EXISTEN TANTOS LIBROS BUENOS PARA ENTRETENER LA VIDA Y OLVIDAR LAS AMARGURAS.

Como par meditar plenamente lo que significa leer. Es un amable ejercicio que nos trasporta a un mundo de fantasía y entretención. Se necesitan ingredientes como el interés, la disposición y ánimo para pasar un buen momento. Olvidarse de uno mismo y viajar, compartir , instruirse gratamente, con el ritmo de dar vuelta cada página para enterarnos de los detalles de ese argumento que no deja de llamarnos la atención.

Abril es un mes especial, se celebra el nacimiento de un grande como Shakespeare y la muerte de otro insigne como Cervantes. No solamente un día basta para celebrar el libro. Tendría que ser todo el mes., todo el año, toda la vida.

En Abril se abren de par en par las puertas otoñales para adentrarnos en un paisaje cubierto de hojas amarillas , de atolondradas avecillas que se refugian presurosa en los escasos follajes para protegerse del frío vendabal. Hay tantas páginas que describen el otoño de la mano de abril, una estación que produce la somnolencia de esa suave paz espiritual; el mejor estado anímico para tomar un libro y sumirse en un buen argumento. Es un compañero que siempre está ahí, dispuesto para nosotros sin pedir nada a cambio.

Y surge algo tristemente real, los jóvenes se alejan del libro como si huyeran de un ente que produce un tedio espantoso. Esto se debe a muchas causas: el hábito de la lectura es contagioso por costumbre e imitación. Si ves a tu padre que llega del trabajo , después de compartir el alimento, se da un tiempito de descanso , toma el periódico, o sigue leyendo algo que tenía pendiente, O antes de dormir lee algunas páginas. Tú, de pequeño, tratas de imitarlo y será un proceso natural, con el paso del tiempo se transformará en costumbre y ya no podrás dormirte sin leer algo, incluso te induce a un placentero letargo y luego el sueño reparador.

PERO hay una gran distancia entre el joven y el libro, y no es su culpa, : los padres muy ocupados en sus trabajos, no hay tiempo para leer. El celular es tan fastidioso como necesario, el sistema de estudio ( tienes que tratar materias que no te causan interés alguno y no se recurre a una temática agradable y comprensible a tu entender). Además no hay incentivos comunicacionales para que nazca la curiosidad por leer.

Si existen tantos adelantos tecnológicos, podrá haber en un rinconcito de este mundo algún sabio que invente un sistema para que la mente tenga como aditivo especial que fomente la ansiedad por leer. Ya no habría más jóvenes pateando piedras, como el tema de Los Prisioneros, todo esto con el patrocinio de buenos gobernantes y buenos legisladores. (soñar no cuesta nada).

Esta página fue escrita a fines de abril del año pasado. ¡Cuánta agua ha pasado bajo el puente! Quién hubiese imaginado que la contingencia nacional dio vuelta al país y lo dejó de bruces contra el suelo, malherido, sin poder levantarse.

Hay un libro escrito por un joven llamado John Kennedy Toole, titulado LA CONJURA DE LOS NECIOS. A pesar de la insistencia del autor para que fuera publicado, ninguna editorial demostró interés por el escrito,. Llegó a tal grado su decepción que terminó quitándose la vida a los 32 años. Ante la reiterada insistencia de su madre, casi por complacerla, un profesor leyó el manuscrito casi de mala gana, pero a medida que pasaba cada página su interés fue tal que no dudó en concurrir a una editorial y dar crédito que ese argumento merecía ser publicado. El joven Kennedy (solo alcance de nombre con el presidente) , había escrito en su adolescencia LA BIBLIA DE NEÓN, que posteriormente también fue publicada con gran éxito. Al protagonista de La Conjura de los Necios llamado Ignatius Reilly, se le erigió un monumento en Nueva Orleans, como le llaman “Un Quijote en el cuerpo de Sancho Panza.

Como para reflexionar: Siempre existen las conjuras y personas reales que se creen dueños de la vedad, con una soberbia que les lleva a desoír voces que le indican un camino para evitar un daño mayor. Como si faltara solo escribir el argumento del acontecer actual: Un monarca que se cree tal y se da el lujo de sentirse inmune a la crítica constructiva, un obtuso visir cuyos antojos le nublan el camino de la realidad y hace caso omiso a los consejos de expertos en materia de salud, otro visir que se mueve al ritmo de los hilos del que los maneja desde una segunda torre que a la vez maneja al monarca y por último unos príncipes de doradas coronas que velan para que sus arcas no disminuyan su volumen a pesar de las nefastas consecuencias que reducen al resto de los habitantes a la más mínima expresión.

Termino con una frase de Johnathan Swift , autor de LOS VIAJES DE GULLIVER, que se lee al comienzo de La CONJURA DE LOS NECIOS:” Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él”.

Es de esperar que llegue ese genio a nuestra vida y que sea inmune a la conjura de los necios.



(Tily Vergara)