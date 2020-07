Opinión 15-07-2020

La convivencia democrática en la escuela



Convivir significa literalmente vivir en compañía de otros. No se evidencia en esta semántica derivada del latín, una valoración o implicancia positiva o negativa de este simple hecho de vivir junto a los otros. Sin embargo, más que simplemente estar como un ente inanimado al lado de un semejante coexistiendo, el convivir o la convivencia es una dinámica que implica mucho más. Por naturaleza propia, los seres humanos tendemos a relacionarnos con el medio que nos rodea. Creamos relaciones materiales o afectivas con elementos o individuos y así logramos influir en nuestro entorno. Por medio del apego primario y la comunicación con nuestros progenitores, comenzamos a formar instancias positivas de convivencia que nos posibilitan el más correcto y sano desarrollo dentro del sistema familiar. Luego convivimos en la escuela y la mayoría de los patrones de relación social con otros (ya adquiridos y reforzados en el hogar) son ahora reproducidos en un nuevo contexto.

Pero la convivencia en la escuela, involucra una actuación más compleja, un tejido afectivo y emocional que sustenta otra clase de procesos, unos menos ordinarios y cotidianos. Ahora hablamos de la convivencia escolar. Convivir en la escuela significa que tanto estudiantes, profesores y familia estarán continuamente vinculándose entre sí. Por ejemplo, los estudiantes deberán relacionarse diariamente con sus compañeros de aula, pero además con sus profesores, inspectores de patio, directivos, manipuladoras de alimentos y relacionado a la cuestión educativa…también con su responsable o apoderado. La interacción natural y la espontaneidad con cada uno de estos estamentos, dictan mucho las unas de las otras en cuanto a los registros del habla, las relaciones de simetría o asimetría, los grados y tipos de apego, los fines y propósitos entre otros aspectos. En este sentido, la convivencia escolar se manifiesta tan natural e instintiva como el acto reflejo de la respiración. No hay que hacer nada más allá que agrupar a una cantidad de personas en un espacio físico común, para que se genere la convivencia. Pero prontamente esta convivencia, colateralmente produce acuerdos o desacuerdos entre los sujetos. Los acuerdos orientados inteligentemente, repercutirán de manera positiva en ambas partes; sin embargo los desacuerdos decantarán en una crisis comunicativa con tendencia clara a actos de violencia psicológica y/o física. Es en este instante conflictivo en que aparece el tan famoso protocolo de convivencia escolar…necesario, pero mal orientado.

En este acto se evidencia el más usual de los enfoques referidos a la formación de convivencia dentro de la escuela. Carbajal (2013) lo llama “enfoque restringido” y lo define como la segmentación o la reclusión de la convivencia democrática a espacios pedagógicos especiales y accidentales concretados a nivel de asignatura, taller o cualquier tipo de ejercicio conversatorio maquillado, forzado y desemparejado de la trama de interacciones sociales naturales de la vida en la escuela. Esta forma de convivir se enfoca en la respuesta ante la violencia y en la puesta en marcha de estrategias correctivas arbitrarias y unilaterales cuyo único producto es un falso momento de tregua entre las partes llamado paz negativa.

Distante y distinto a este enfoque, Carbajal (2013) ahora se refiere al “modelo curricular progresista” de convivencia. Este enfoque es amplio y no angosto o restringido. Así, valora a la escuela como un espacio de construcción de comunidades democráticas que promuevan el crecimiento humano y las habilidades ciudadanas. Previene la violencia a través del dialogo, la crítica reflexiva, el trabajo colaborativo, la justicia social y la participación activa en las actividades cívicas dentro de la escuela, promoviendo de esta forma la modificación de los sistemas de relaciones, para fortalecerlos o perfeccionarlos. Toda praxis pedagógica dentro y fuera del aula está sustentada en esta clase de convivencia diseñada con el sentido y finalidad de la paz positiva. Paz como producto de acciones no punitivas sino más bien de acciones reconciliadoras, edificantes y constructivas, coherentes a la realización plena del individuo y el progreso íntegro de la sociedad.





Boris Albert

Filósofo y Psicopedagogo

www.borisalbert.cl