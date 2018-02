Deporte 06-02-2018

La Copa se fue al sur Equipo de “El Salto” de Coyhaique fue campeón del primer torneo nacional de futbol femenino Rural

Linares fue eliminado de la competencia por mala inscripción de jugadora

Nuestra ciudad fue epicentro del Primer Torneo Nacional de Futbol Femenino Rural, que organizo FENFUR. A la cita deportiva llegaron 6 equipos que fueron divididos en dos grupos. A pesar que el equipo linarense terminó invicto en los dos partidos que jugó, un reclamo del equipo de Chiloé los sacó de la competencia por infringir el reglamento en la inscripción de una jugadora. Este tema lo abordamos con el timonel de la Asociación de la Precordillera Francisco Jaramillo, quien reconoció el error que cometieron “ el equipo de Chovi, de Chiloé presento un reclamo ,porque las jugadoras deben ser recalificadas del futbol profesional las bases señalaban que eran dos años y medio , la jugadora local le faltaban dos meses aproximadamente para cumplir . Pero, nunca fue por maldad de hecho se reconoció y se dieron las excusas correspondientes. Se nos quitaron los puntos que habíamos ganado en cancha. Creo que aquí pagamos el noviciado y estamos tristes por nuestro equipo”. Pero, afortunadamente no hubo sanciones ni castigos más duros de FENFUR, porque este error fue involuntario.

Nos quedamos con un sentimiento amargo en lo deportivo, pero como organización de este evento todo salió a la perfección gracias al apoyo de la Corporación Municipal, a través de su alcalde Mario Meza y por su puesto la Oficina de Deportes que dirige Víctor Campos que estuvo con nosotros en todas las jornadas.

Las campeonas

Llegaron a la final dos equipos que no están acostumbrados a temperaturas sobre 30 grados que fue lo que predominó durante todo el certamen. Además el último partido se disputó al mediodía con un calor sofocante donde no se dieron tregua los representativos de Chiloé y Coyhaique. Convengamos que fue un duelo en el cual ambos cuadros no se dieron tregua, sobre todo en los primeros minutos donde la emoción estuvo en las áreas.

Fue el equipo del Club Deportivo Chovi, de Chiloé que se puso en ventaja con anotación de Alejandra Cárdenas Matamala. Después sufriría la expulsión de una de sus jugadoras por doble amarilla. La igualdad llegó luego de una falta penal que se encargó de concretar la goleadora del torneo Mariana Tiznado, con ese marcador se fueron al descanso.

En la segunda etapa sintió el equipo chilote la jugadora menos que tenían, por eso María Silva Vásquez, quebró la paridad para apuntar el 2 a 1. Posteriormente la tercera conquista la anotó la jugadora Patricia Cuerna Sánchez, para darle un poco de tranquilidad al equipo Del Salto. Aunque se complicaran en la parte final porque también seria expulsada una chica en Coyhaique, quedando ambos elencos con 10 jugadoras. Faltando escasos minutos hubo una infracción en el área del equipo que estaba en ventaja y el juez sancionó penal para Chovi de Chiloé, que tomaba oxigeno con este segundo descuento, claro que llegó muy tarde porque a la postre fueron las representantes del equipo Del Salto quienes se quedaron con el triunfo por 3 a 2 y de paso con el primer torneo femenino adulto de futbol rural que se realizó en Linares.

Ubicación Final

1. Lugar Club Deportivo El Salto (Coyhaique)

2.-Lugar Club Atlético Chovi (Chiloé)

3.- Lugar Nuevo Amanecer (Tirua)

4.- Rio Claro (Aysén)



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo