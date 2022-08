Deportes 17-08-2022

La Copa se quedó en el Maule Sur: Constitución ganó en forma dramática en penales a Atlético Comercio

Fue un partido que a todas luces respondió a una gran final. Con una impresionante cantidad de hinchas que llegaron para alentar a sus instituciones. Claro que para ser francos la fanaticada del equipo maucho se hizo notar de principio a fin. Algo que llamó la atención es que ambas barras se ubicaron en la misma tribuna en diferentes costados, pero sin ningún problema.

Un partido que estuvo en suspenso por la cantidad de lluvia que cayó en la antesala, pero algo curioso, da la sensación que a San Isidro le gusta el fútbol amateur, porque dio una manito en el desarrollo del compromiso, no cayó una sola gota. Es más, hasta en los penales. Después de la premiación comenzaron a caer nuevamente las precipitaciones. A esas alturas a nadie le importaba la lluvia, todo era carnaval “verde” en el Tucapel Bustamante Lastra.

En el papel el favorito para quedarse con el título era Atlético Comercio, un equipo, que fue superior en los primeros minutos y respondiendo a su cartón de favorito, es que antes de los 2 minutos se pusieron en ventaja con anotación de Marcelo Celis, que provocó la alegría entre los parciales de los “rojos” de la capital regional, en una tremenda jugada. Los jugadores de Constitución sintieron la estocada y trataron de reaccionar, creándose algunas ocasiones, pero que no lograron finiquitar. Los primeros 45 minutos finalizan con la diferencia mínima de Comercio.

En el complemento Constitución FC, entró con otra actitud y como “león” herido se fue en demanda del arco. A los 49 minutos, tras una jugada en profundidad para Jorge Fernández, quien es derribado cerca del punto del tiro de esquina arco norte, el juez marcó la falta que fue ejecutada por Gonzalo Rodríguez, un centro que fue al área y apareció el más bajo de estatura de Conti FC, Manuel Sepúlveda, para cabecear el balón, decretando la igualdad para los del barrio Egaña de Constitución.

Luego, la más clara del goleador Ignacio Oróstegui, quien quedó solo frente al portero de Constitución y no pudo finiquitar era el triunfo para Atlético Comercio. Faltando dos minutos para el termino de los 90, fue expulsado Rodrigo Flores, en el cuadro de Comercio.

Luego vendría el tiempo de alargue 15 minutos por lado donde no hubo novedades y debieron definir desde el punto penal al campeón de la categoría de honor.

Penales

El cuadro de Constitución, realizó el cambio de arquero, abandonó Juan Torres, para ingresar Rodrigo Fuentes, quien se transformó en protagonista porque tapa el quinto penal.

Los que anotaron para Constitución FC, fueron: Alex Barrios, Johan Cancino, Jhon Espinoza, Gerardo Soto, Cristian Rojas. Y para Atlético Comercio: Benjamín Gutiérrez, Luis Rojas, Jesús Villalobos y Maxi González. El que lo perdió fue el jugador Javier Flores.

Sin duda estos equipos dignificaron el fútbol amateur. Constitución, digno campeón, el equipo “maucho” con 113 años de vida y que nuevamente logra un título.

Para el vicecampeón, Atlético Comercio, copa más 500 mil pesos y para el campeón Constitución FC, una tremenda copa y un millón de pesos. Lograron pasaje para el Interregional a realizarse en la comuna de Río Bueno.

Algunas imágenes de la final, con los dos equipos que no se dieron tregua en la finalísima del fútbol amateur Copa Regional Serie de Honor.

Para las estadísticas: se controló un público de 1005 espectadores con una recaudación superior a los 2 millones de pesos .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo