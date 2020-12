Opinión 16-12-2020

LA CORDURA ARREPENTIDA





La rojiza corriente repliega mis circuitos

En la fracción que el rayo electrifica mi mirada

Y escapo de esa insoportable ingravidez de la razón

Como suspiro que corta el pensamiento escondido

Como excusa disfrazada de objetividad

Tan rápido que la confusión extravió hasta mi sombra.

Arranca arranca era el grito infartante en las sinapsis

Y arrancando me encontré en la desquiciada irracionalidad

Acá no hay espejo que sobreviva

Ni razón convincente para escapar

Los reflejos de lentejuelas no huelen a nostalgias

Y el triángulo cuadra en un trapecio

Se vive con ensueños opuestos

Antítesis ambigua de mi mundo ideal.

Dos locos vestidos de ángeles caídos

Me invitan a seguir la curva prominente de este caos

Un recto camino desasido de prejuicios

Una inestabilidad que vive a pura sensibilidad

Con la pasión de quien ama su pequeño espacio de locura

Sin miedo a dejar el nombre en un alambre oxidado

Todo con un toque a imprevista felicidad.

Hasta que vuelve a rescatarme el reflexivo gris

Que se diluye por mi sangre soñadora con fugas de la razón

Mis circuitos se ensanchan de monotonía

Se debe ser prudentemente reflexivo

No sobreviven fantasías en la racionalidad

Pero es vida que brilla a cordura

Sin desmadres

Sin risas contagiosas

Sin creaciones para regalar

Y sin nada que contar.



(Carlos Wistuba)