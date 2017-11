Policial 18-11-2017

La Corte Suprema confirmó una sentencia de 20 años de presidio para a Juan Francisco Luzoro, ex presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine.

De acuerdo a Colbún, el proyecto “no es factible en términos económicos – en el contexto de la actual situación del mercado eléctrico y sus perspectivas futuras-, procediéndose a la disolución de la sociedad y la liquidación de bienes, el desistimiento de las acciones judiciales y la renuncia a los derechos de agua del proyecto”. Asimismo, Enel expreso el documento que también renuncian a los derechos de agua correspondientes. Al respecto, el CEO de Enel SpA, Francesco Starace, dijo que “hace algunos años señalé que no seguiríamos adelante con este proyecto. Hoy se ha formalizado esta decisión devolviendo los derechos de agua al Estado de Chile para que se puedan aprovechar en otro tipo de iniciativas, lo que nos tiene muy conformes y reafirma nuestra visión”. Después de poner fin al proyecto, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, sostuvo que “hemos dado prueba de que otra manera de implementar energía es posible” y recalcó que la iniciativa no era necesaria para generar la energía que requiere el país "Durante estos años, Chile ha tenido un cambio muy significativo en su matriz energética. Hemos incorporado de manera muy importante energías renovables no convencionales y, la verdad, es que durante estos tres años y medio, hemos introducido casi dos HidroAysén en lo que se refiere a energía”, dijo