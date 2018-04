Nacional 06-04-2018

La cruzada de la abogada chilena que llevará a juicio a Apple por IPhone 6 y 7 en California

En diciembre, la compañía reveló que las actualizaciones hacen más lentos a sus equipos antiguos. Declaración que llevó a Conadecus a hacerse parte de la demanda colectiva presentada por clientes estadounidenses.

Las actualizaciones de iPhone ralentizan los equipos antiguos para que las baterías duren más tiempo. Eso fue lo que reconoció la gigante tecnológica Apple en diciembre en medio de cuestionamientos, en donde clientes acusaban a la compañía de usar ese recurso para obligarlos a comprar nuevos teléfonos. Lo anterior, aseguró la empresa fundada por Steve Jobs, es una medida de "protección" para los teléfonos, debido a lo exigente que se volvían los nuevos sistemas operativos en celulares de generaciones pasadas. Sin embargo, esto generó malestar entre los usuarios de varias partes del mundo, incluido Chile.

La asociación de consumidores Conadecus decidió hacerse parte de la "acción de clase" -o demanda colectiva- que clientes estadounidenses representados por la firma Johnston Pratt han impulsado en ese país. La acción judicial apunta en contra de la obsolescencia de los modelos iPhone 6 y 7 y busca una compensación a los afectados. El juicio se realizará en el estado de California y comenzará a fines de abril. Quien representará a Conadecus en este proceso será la abogada externa Jimena Orrego, socia de la oficina Juan Agustín Figueroa. Pero no será fácil su cruzada, ya que Apple no cuenta con domicilio en territorio chileno, lo que podría truncar las aspiraciones de una eventual compensación. "Lo que estamos haciendo en Estados Unidos es comparecer por los consumidores chilenos, haciéndonos representar por un estudio local", explicó a La Segunda. Pese a lo anterior, Orrego afirmó estar optimista respecto de los resultados que arroje el juicio. En cuanto al monto de una eventual compensación, aclaró no tener conocimiento aún de ello, pero, aseguró, "las ventas de estos modelos en países americanos son multimillonarias". Además, reveló que los profesionales del estudio Johnston Pratt, ubicado en Dallas, "tenían mucho interés en reservar derechos de otros países de la región y estaban contactando a las asociaciones de consumidores, las únicas que pueden hacerlo". Consultada en caso de que el tribunal norteamericano fije una indemnización para los clientes nacionales, la abogada señaló que para acreditar ser dueño de un iPhone 6 o 7 se debe presentar una "factura o boleta de pago mensual que puedan entregar las compañías telefónicas".