Opinión 02-03-2018

La cultura del “agú”

Reclamar sin cesar para que los demás nos resuelvan los problemas.

Esto se hace más dramático cuando son las madres de niños violentados los que demandan del Estado mayor protección para sus hijos. Obviamente, en el crucial momento político-social-cultural en que nos encontramos, estos temas sensibles tienen gran tribuna, por lo que ningún sujeto o institución política puede desaprovechar su eficacia publicitaria. Y es así como los medios de comunicación masiva dedican largos 20 minutos a mostrar a las enfurecidas mujeres que vociferan y arrasan con todo para exigir del Sernam lo que ellas – como ejemplares progenitoras- no han sido capaces de brindarles a sus hijos.



Por esa misma conveniencia propagandística, la ministra del ramo también se toma la molestia de reivindicar esas demandas, explicando lo inexplicable, para, al segundo de terminar el punto de prensa, olvidarse completamente del tema y seguir pensando, como lo hizo otra personera de otra administración, que lo único que quieren esas viejas es que les cuiden a sus cabros chicos, para tener tiempo de tomar té y mirar la telenovela.



La posverdad es un concepto siútico inventado hace poco para catalogar la práctica de esconder la realidad y contar el cuento (tiene otras formas más populares de decirse, pero no adecuadas para la letra de molde). Parapetados en este constructo teórico, los manipuladores preparan sin remordimiento discursos deslavados y en apariencia apasionados en defensa de supuestos privilegios de numerosas minorías. De esa manera se crea la impresión que vamos ineludiblemente en conquista del progreso y la liberación. Un profeta usó las siguientes palabras hace miles de años para referirse a este fenómeno: “Les predican libertad y ellos mismos son esclavos”.



De repente surge un desubicado y trasnochado que se le ocurre atreverse a decir algo con convicción. Entonces es etiquetado como intransigente e intolerante, aunque las cosas que diga se estén cayendo de maduras. Porque la irresponsabilidad personal, la venta de entelequias lo más afiebradas posibles y la huída hacia callejones oscuros de la razón, son el alimento diario de nuestra cultura.



La educación, la conducción del rabaño, encuentra atisbos de libertad solo en ciertas realidades, donde a los alumnos se le compele a elaborar respuestas propias y no responder a pruebas estandarizadas con las alternativas ya impuestas. Tanto que se admira a Finlandia y se sindica como modelo a seguir. Pues bien, allí no existen los Simces, las Psus, sino desafíos reales para que los alumnos construyan proyectos personales y respondan a situaciones problemáticas, desarrollando sus propias posibilidades. No puede haber libertad dentro de una manada de ineptos e ignorantes, entendámoslo bien. Decir lo contrario, es manipulación para mantener conformes y dominados a los débiles.



En definitiva, solo quedan dos alternativas: seguir siendo un bebé existencial y esperar ser tratado como tal, o asumir los riesgos de crecer y tomar las responsabilidades que corresponden a ello.







Juan Gajardo Quintana