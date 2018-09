Opinión 02-09-2018

La decisión de José Manuel MONÓLOGO

Caminaba hacia la Legación Argentina con todas las culpas sobre mi piel.

Reflexionaba.

¡Era necesario llegar hasta estos extremos, donde compatriotas se enfrentaron en una cruenta guerra civil, unos para defenderme y otro para derrocarme!

Caminaba sumido en la soledad y trataba de arrepentirme de haber llegado a la cima a la cual cualquier ciudadano puede llegar para dirigir un país.

Trataba de arrepentirme, pero también me enorgullecía por los logros de mi gobierno.

¡El mejor gobierno en realizar obras públicas y redes de ferrocarril! Escuchaba voces en su mente.

Pero ¿Qué pasó?

Quise remplazar los cementerios católicos parroquiales por cementerios generales. ¡Habrá sido eso!

Pero ¿Qué pasó?

Traté se asegurar las riquezas del salitre para augurar progreso y desarrollo, educación pública, salud, hospitales, universidades, escuelas. ¡Habrá sido por eso!

Pero ¿Qué pasó?

¡No puedo entender si traté de hacer todo lo mejor posible ¡Habrá sido por eso!

Pero ¿Qué pasó?

Los hombres de mi patria se enfrentaron en forma fratricida, unos defendiendo mi gobierno y

otros defendiendo a los poderosos de siempre. ¡Habrá sido por eso!

Llegó a la legación argentina acompañado de sus pensamientos, angustias, temores…golpeó la puerta.

- Adelante Don José Manuel.

- Gracias, son Uds., muy gentiles.

Me llevaron a un dormitorio para que descansara.

Era un dormitorio impecablemente ordenado, limpio y bien amoblado. Había una cama muy cómoda y me recosté para descansar.

Me puse a pensar, cuando recordé el drama de Sísifo, el cual estaba encadenado a una enorme rueda que la tenía que arrastrar y subir a la cima de la montaña como castigo por su osadía.

Cuando Sísifo, después de muchos esfuerzos y tribulaciones llegaba a la cima, la enorme rueda de piedra rodaba cuesta abajo y comenzaba el drama eternamente en subir la montaña y rodar cuesta abajo.

Me pregunté.

¿Quién será el próximo Sísifo? Cuando apreté el gatillo….

LOS HECHOS

“Mientras, Balmaceda en la legación argentina no deseaba informarse de los acontecimientos; sólo días después empezó a leer los primeros diarios, que lanzaban feroces ataques en su contra. Pensó en entregarse a la junta, pero consideró que se le torturaría para después fusilarlo. En la Legación fue protegido por el ministro Uriburu. Allí redactó un "testamento político", del que se extraen los principales párrafos:

Testamento político de Balmaceda.

“Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo, a mis amigos y a mis ciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi conocimiento político”.

“Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y la forma en que se ha querido y tal como lo sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso.

El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea; pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos morales para el jefe del Estado".

"Sólo en la organización del Gobierno popular representativo con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos, y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado".

"El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla; pero esta victoria no prevalecerá. O el estudio, el convencimiento y el patriotismo abren camino razonable y tranquilo a la reforma y a la organización del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones habrán de producirse entre los mismos que han hecho la revolución unidos y que mantienen la unión para el afianzamiento del triunfo, pero que al fin concluirán por dividirse y por chocarse. Estas eventualidades están más que en la índole y en el espíritu de los hombres, en la naturaleza de los principios que hoy triunfan y en la fuerza de las cosas".

"Éste es el destino de Chile y ojalá que las crueles experiencias del pasado y los sacrificios del presente induzcan la adopción de las reformas que me hagan fructuosa la organización del nuevo Gobierno, seria y estable la constitución de los partidos políticos, libre e independiente la vida y el funcionamiento de los poderes públicos y sosegada y activa la elaboración común del progreso de la República".

"No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir".

"Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros, flameará un día para honra de las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de la vida.

Cuando ustedes y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu, con todos sus más delicados afectos, estará en medio de ustedes”.

Terminado de escribir todas las cartas, al amanecer del 19 de septiembre de 1891, se recostó en la cama, apoyando la cabeza en el lado izquierdo. Con la mano derecha se apuntó con una pistola en la cabeza, y apretó el gatillo. Eran las ocho de la mañana.





(Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista)