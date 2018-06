Opinión 19-06-2018

La demanda

El jinete, enmantado hasta los estribos, al acompasado tranco de su yegüa cuartaga, despedía densas bocanadas de vapor en la frialdad del día.



Los caminos amanecían blanqueados por las heladas, arrugados en una sucesión de pretiles de tierra endurecida, los que con el calentar del día se iban transformando en pesados barriales. Y sobre las pozas escarchadas, las pisadas del caballo, al resquebrajarlas, se oían como una quebrazón de ramas secas.



A la vera de la huella, desnudas alamedas dejaban entrever descansados campos en barbecho.



En un bajo, cerca de una acequia que se estiraba junto a los álamos, un campesino, con los pantalones arremangados hasta las pantorrillas, empuñaba la mancera de un arado, tirado por una yunta de bueyes con el que iba sacando gruesas lengüetas de tierra sobre las cuales, tiuques y tréguiles, picoteaban incansablemente.



Más allá, junto a una puerta de alambre, un carruncho de palos mal labrados, hoscamente esperaba, inclinado en un reguero, el final de la jornada para cargar de vuelta los aperos.



Al llegar al pueblo, a Jorge Mendoza, que así se llamaba el jinete, de una rancha le salieron ladrando unos quiltros quienes mandaron unos cuantos mordiscos a las corvas de la yegüa, la cual con las orejas gachas y colocándose medio de lado, les mandó un par de patadas que pasaron zumbándoles los oídos.



Una gallina que estaba picoteando en el camino, sin saber para donde tirar, corría enceguecida, con las alas abiertas, dejando un salpicadero de plumas.



Al poco andar, topó con una pardusca casa de adobe la cual estaba algo ladeada, como si estuviese hombreando un pesado techo de verdinegras tejas que la cubrían por un costado, el que estaba apuntalado con unas retorcidas y gruesas estacas de acacio.



Era el bar “La Copa”, frente a cuya entrada un hombre apercheronado, de tieso y grueso bigote rosillo, con una chupalla de corta ala, tiesa como una hostia, se frotaba las entumecidas manos.



Le cubría un vistoso poncho que de no ser por el largo rodeo que tenía que dar a la altura del estómago, le llegaría hasta el suelo.



Los párpados a medio caer, parcializándole la visión, le daban un aire un tanto altanero, tipo prepotentón, porque tenía que echarse algo hacia atrás el hombre para mirar.



De vez en cuando hacia resonar las espuelas con los taconazos que daba para espantar el frío.



Cuando el jinete estuvo a su lado le preguntó con fuerte y arrastrada voz:



- Pa’ donde vaa, don Jorgiííto, subiendo la entonación en la última palabra, en un tono algo burlesco.



- Al juzgado pues patrón, le contestó el de a caballo, con un dejo medio taimado.



- ¿Y que se le perdió por allá, oiga?



- Voy a demandarlo a usted pues, a ver si de alguna forma me paga lo atrasado.



- Pero va con tiempo de más hombre, desmonte a tomarse una copita.



- Gracias patrón pero ya voy endilgado en la huella.



- Si va con tiempo sobrado iñor no le digo, no me desaire pues.



- Bueno patrón, pa’ que no lo vaiga a tomar a mal no más.



Bajóse don Jorge mientras la bestia, resoplando, se asentaba firme en el suelo para resistir el desarreglo de su pesada carga.



Era el recién desmontado un hombre grande, mofletudo, y tan calmo en el hablar como en el moverse. Con toda parsimonia, maneó la yegüa y con un concierto de espuelas entraron ambos a la cantina, capataz y patrón, uno detrás del otro, mirando medio de soslayo, recelosos de darse un cabezazo en la puerta.



En un rincón, sentada en una silla de mimbre sobre el apretado piso de tierra, una mujer encandilaba un brasero, aventando los tizones con un cartón, al tiempo que colocaba la cara de lado, haciendo muecas, contorsionada por el humo y el calor.



Al resplandor de las brasas y la poca luz que entraba por una ventana, se dejaba ver un mesón al cual arrimáronse los futuros demandante y demandado, como si nada.



- ¿Qué va a querer don Jorge, un fuerte o un vinito? -convidó el patrón, con su aire socarrón.



- Un harinaíto preferiría don Raúl, si no le hace.



- Na’ puh iñor, qué va a hacerle. ¡A ver don Berna!-dónde se metió iñor. ¡Póngase dos harinaítos de esos que le dije!



- Al tiro patrón, respondió una voz de abajo del mesón, levantando una cabeza alargada y calva, colocada sobre un cuerpo medio jibado. Apareció Don Berna con unos vicios – yerba y unos mixtos para el mate – que dejó al alcance de la mujer del brasero y se puso a preparar dos cañas de vino con harina, alborotando sus huesudas manos.



- Oiga don Jorge – dijo don Raúl – no se nos meterían anoche las bestias del Rosamel al trigo ¿no?, miren el gusto de ir a remolerlas cada vez que las va a soltar ; los mancos quedan todos resabiados y cortan pa’ donde están vueltos.



- Algo han molestado patrón, pero cosa de nada.



- ¡ Güen dar con el hombrecito revoltoso oiga !, que no se pueda quedar tranquilo - ¡ cómo habrá descansado su madre cuando lo parió ! – bueno, pero salú oiga ; no le merme don Bernabé, que no se diga.



Y en lo demás, ¿cómo andamos?



- A lo regular patrón, el bajo de Las Patagüas no más, que ha costado un poco desagüarlo. Ahí tengo al “Tiuque”, cruzándolo con arado en tanto que va dando dentro.



- P’ta el bajo jodío, pero vamos a tener que amansarlo no más. Bueno

oiga y el “Tiuque”… ¿Le da soga a la Carmelita o no?



- No puh patrón, las cosas suyas, si está pichoncita no más.



- ¡ Qué pichoncita ni que ná hombre !, si ese “Tiuque” es diablazo. Pa’ mí que se la quiere dejar pa’ cría.



Y así, entre araduras, las bestias del Rosamel -sírvase para allá, sírvase para acá- y un “no se cargue tanto a la harina, pues, don Bernabé,” pasó la mañana en un veremos.



- Mire oiga patrón , la hora que es, dijo don Jorge, al oír tocar la campana de doce en la cercana parroquia que con su alta y ladeada torre los observaba con aire pensativo.



Estuvo bueno el convite pero me voy a tener que ir yendo, si no el juzgado me va a cerrar.



- Como quiera pues don Jorgito, usted sabrá. Oiga, yo voy para ese mismo lado, ¿por qué no me lleva al anca? Mire que dejé herrando el bayo.



- Como usted guste pues patrón, suba no más. Tenga cuidado, eso sí, con apretar las chingas, mire que esta yegüa es muy re cosquillosa, usted sabe.



- Déle no más iñor, dijo don Raúl, ya una vez en la grupa, bien agarrado a los tientos de la montura, recogiendo las piernas para no tocarle las verijas a la bestia y algo echado hacia atrás por lo de los párpados.



Pegó don Jorge unas movidas pocas de riendas y partieron, patrón y empleado, demandado y demandante, enancados, pensando ambos en “La Copa Chica” que, al agüaite, esperaba en la otra esquina.



(Manuel Antón)