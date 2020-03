Opinión 11-03-2020

La desconocida campaña del general Pedro Pablo Dartnell



El respetado escritor y profesor don Raúl Balboa Ibáñez hace un recuerdo del General Pedro Pablo Dartnell Encina en la edición del 7 de marzo pasado. La vida militar del biografiado y su aporte a la aviación, deben destacarse y de ello hablaremos en otra ocasión.

Pero Dartnell fue artífice silencioso, pero oportuno y sagaz para llevar a su coterráneo Carlos Ibáñez a la Primera Magistratura en 1927. No de la mejor manera, pero el objetivo se cumplió. Veamos:

Septiembre de 1924. La situación política es difícil para el gobierno de Alessandri. Las anunciadas leyes sociales se han rechazado. Varios oficiales se reúnen en el Club de la Institución: Altamirano, Pedro Pablo Dartnell y otros. El Mayor Carlos Ibáñez no se mezcla, pero observa. El ejército no está contra el Mandatario, pero lo ven prisionero del Congreso.

Varios oficiales van al parlamento a principios de septiembre de 1924. Desde las graderías ven como leyes importantes son rechazadas y se sube la dieta parlamentaria. Hacen ruido. Se les pide silencio pero no obedecen. Deben abandonar el lugar. Lo hacen arrastrando los sables por las escaleras de mármol y se van al Club Militar, en el camino se cruzan con Ibañez del Campo quien solo los saluda.

En la tarde del 5 de septiembre, el Coronel Dartnell informó de lo sucedido a Alessandri. Éste le respondió que el Gobierno solucionaría los problemas castrenses. Dartnell le advirtió que podría ser tarde. En la noche, casi toda la oficialidad de Santiago se reúne en el Club Militar. Por primera vez se sabe de las ambiciones de Ibañez. Pero Alessandri, desinformado, decide ascender de Teniente Coronel a dos uniformados que supone de confianza: Germán Ossa e Ibañez del Campo.

Un grupo de oficiales, encabezado por el Capitán Valenzuela y comisionados por Dartnell llegan a la Moneda para conversar con el Presidente el 4 de septiembre de 1924. De vuelta al Club, se forma el Comité Militar. Ibáñez y Dartnell no se integran, pero manejan los hilos. De hecho, los integrantes son al antojo de Ibañez. Después el linarense se dirige, por primera, vez, en su parco lenguaje, a los uniformados: una cosa era clara, el Presidente ha perdido su credibilidad: no ha vetado el alza de la dieta parlamentaria y tampoco ha cumplido con el ejército.

El Mandatario ve la rebelión ad portas. La tensión crece. Los Ministros renuncian.

El 9 de septiembre de 1924, ante la inminencia de un golpe militar para el 11, Alessandri abandona la Moneda, con un permiso constitucional del Congreso. Sube sus cosas a un coche de mudanza que tiene por nombre “El Sol Sale Para Todos” y deja el palacio de gobierno. Ibañez y Dartnell son los nuevos líderes del momento. Hay júbilo en algunos sectores.

Se forma una Junta Militar de Gobierno. La preside del 9 al 11 de septiembre el General Luis Altamirano, y desde el 11 la integran el almirante Francisco Neff y Juan Pablo Bennett A. Hay un “manifiesto del 11 de septiembre”.

Pero los hechos se complican. Ibañez, como siempre, observa. Cuando piensa que es oportuno, el 22 de enero se va a Linares, pero regresa casi de inmediato a casa del hermano de Dartnell. El 23 de enero Carlos Ibañez, llega a la Moneda y sin preámbulos, pide al General Altamirano, hacer entrega del gobierno. Asume Pedro Pablo Dartnell, quien será jefe supremo del país hasta el 27 de enero, en que ocupa la presidencia de la Junta Emilio Bello Codecido. Dartnell queda en segundo lugar. Se inician las presiones para traer a Alessandri de vuelta. Éste llega el 20 de marzo de 1925 apoteósicamente.

Pero….El comité militar (o sea Dartnell) impone como Ministro de Guerra al Coronel Carlos Ibañez del Campo. No lo elige Alessandri. Debe simplemente aceptarlo. Ibañez no será un simple secretario de estado. Los estrechos lazos con Dartnell y la habilísima planificación van endilgando a Ibañez hacia el sillón presidencial. Se negó a renunciar al cargo de Ministro cuando ésta le fue requerida. Es más, envió un oficio a cada Secretario de Estado donde ordenaba que toda resolución presidencial era nula si no llevaba su firma.

Así las cosas, Alessandri debió renunciar tras dictar la Constitución de 1925. Entregó el poder a su contendor del año 20, Luis Barros Borgoño el 1 de octubre de 1925.

Efectuadas las elecciones, es elegido don Emiliano Figueroa Larraín, quien asume el 23 de diciembre de 1925. Impuesto, de nuevo, como Ministro del Guerra está Ibañez, quien después asume la cartera de Interior. El Ministro toma medidas en forma autónoma. La más grave, arrestar al Presidente de la Corte Suprema, Javier Figueroa, hermano del Mandatario, quien renuncia ante este vejamen. Ibañez asume la Vicepresidencia el 7 de abril de 1927. Es candidato único y gana por casi el 100% de los votos.

El General Pedro Pablo Dartnell (quien se había acogido a retiro en 1926) es parte, el 15 de marzo de 1930, del Congreso Termal, cuando Ibañez designa “a dedo” a los parlamentarios, sin elección. Dartnell es senador por Linares y el hermano del Mandatario, Javier Ibañez del Campo es diputado por la misma ciudad, como también lo es otro pariente suyo, don Manuel Isidoro Cruz Ferrada. Incluso Gabriel González Videla es parte de esta “estrategia”, como diputado por La Serena. Así, Ibañez asume todos los poderes del país.

Pero sirvió de poco. Se está en el peor momento económico del país y del mundo. Hay cesantía y miseria y Santiago y Chile están convulsionados. La noche del 26 de julio de 1931 Ibañez pide al General Pedro Charpín, Comandante el Jefe del Ejército, sacar las tropas a la calle. El alto oficial no lo considera prudente. El Presidente renuncia.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia