Opinión 10-06-2018

La desnudez de la falta de la gracia divina Domingo, 10 de junio de 2018

La Biblia (Gen 3, 9-15), nos habla de las consecuencias de caer en la tentación. Nadie está libre de tentaciones. ¡Ni Jesucristo! Cuando Jesús fue tentado en el desierto, El despachó de inmediato al Demonio. Así deberíamos actuar nosotros. No como Adán y Eva en el Paraíso Terrenal. De inmediato hay que despachar al Demonio orando, porque la oración impide que el demonio tome más fuerza y termina por despacharlo. Ahora bien, enseguida del pecado original, vemos a Dios buscando a Adán: “¿Dónde estás?" Adán le responde: “Tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí". El replicó: "¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que Yo te prohibí?".¿Qué significa estar desnudo? Es la desnudez de la falta de la gracia divina. Se les cayó a Adán y a Eva el ropaje maravilloso, esplendoroso de la gracia divina. Se pusieron en contra de Dios y perdieron el ropaje divino de la gracia. Y ahora tienen miedo, se esconden, porque se sienten descubiertos y desnudos. Igual estamos nosotros al pecar, desprovistos del ropaje de la gracia. Por eso no es recomendable permanecer desnudos, desprovistos de la gracia divina. Cuanto más pronto la recuperemos, mejor es. ¿Cómo? Arrepentimiento y Confesión.

1.- Y a la pregunta de Dios de si había comido del árbol prohibido, la respuesta de Adán es de totalmente irresponsable: “La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él". Y Eva dio una respuesta igual: “La serpiente me sedujo y comí". Ninguno de los dos asume su responsabilidad: Adán, que tenía a cargo proteger el Jardín del Edén (del demonio, suponemos) culpa a Eva. Y ella culpa a la serpiente. Y nosotros ¿cómo asumimos nuestras culpas? ¿Nos confesamos acusando al que nos hizo estallar de rabia o al marido o la esposa que dijo tal cosa? ¿O tomamos responsabilidad por nuestro pecado como nos corresponde? ¿Qué sucedió después de que Adán y Eva cometieron el primer pecado, el llamado Pecado Original? ¿Qué hizo Dios? Dios no deja a Adán y Eva a merced del demonio, sino que hace la gran promesa de restauración de la gracia que han perdido.

2.- Debemos darnos cuenta que al hacer lo que el Demonio les había propuesto, Adán y Eva habían caído en las redes del Maligno. Pero Dios no los abandonó, sino que les prometió un Redentor, un Salvador, alguien que vendría para rescatar a todos los seres humanos. Esa promesa se llama el“Proto-evangelio” (el primer Evangelio), porque es el anuncio de Jesucristo, el Redentor del mundo. Y esa promesa está en el primer libro de la Biblia. O sea que, desde el comienzo, Dios nos anuncia a Jesucristo, que vendrá a salvarnos de las redes del Demonio. Entonces Dios le dijo a la serpiente…: “Pondré enemistad entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú sólo arañarás su talón.” (Gn. 3, 15) Vamos a ver con detalle el significado del Proto-evangelio. ¿Quién es la Mujer? La Santísima Virgen María. "Ella te aplastará la cabeza". ¿Cuál es la descendencia de la Mujer? Jesús. Jesucristo el Redentor del mundo. ¿Quién aplastará la cabeza de la serpiente? Jesucristo. Por eso hay imágenes de la Virgen aplastando la serpiente, es decir, aplastando al Demonio, porque su Hijo vencerá al Demonio.

3.- ¿Quién es el talón herido, arañado? El género humano que quedó herido por el pecado original. El Demonio puede tentarnos, pero no vencernos, porque Jesucristo nos salva del Demonio. Si amamos a Dios y seguimos su voluntad, el Demonio sólo puede arañarnos, tentarnos, pero no vencernos definitivamente, a menos que caigamos en sus redes, distrayéndonos en alguna tentación que proponga, cayendo en pecado y adicionalmente nos resistamos a arrepentirnos. Y ¿cuál será la descendencia de la serpiente? Son los seres humanos que siguen al Demonio y que no siguen a Dios. Aquéllos que quieren vivir en pecado, al lado y del lado del Demonio. ¿Recuerdan en la película La Pasión de Mel Gibson al demonio cargando a un bebé feísimo? El cineasta quiso presentar así la descendencia del demonio: ésta de que habla el Proto-Evangelio. Y el pecador es mucho más feo que ese bebé y el Demonio mucho más feo que ese demonio de la película.

4.- Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: "Está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del Príncipe de los Demonios". Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: "¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Muy pertinente esta advertencia para los que van a brujos, psíquicos, santeros, metafísicos, espiritistas, etc. para aliviar los males provenientes del demonio y de las fuerzas del mal o para lograr algún fin que deseen. "¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir.”, advirtió Jesús entonces y advierte hoy a todo el que busca ayuda para cosas buenas o malas (es igualmente malo) de parte de cualquiera de esos “especialistas” del mundo de las tinieblas.

5.- ¿Algún pecado no se perdona? No hay ningún pecado que Dios y la Iglesia no puedan perdonar. Entonces ¿qué significan estas palabras de Jesús? «En verdad les digo: se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará.» (Mc 3, 20-35) Según esto, como que sí hay un pecado que no se perdona: es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste, entonces, este pecado? Consiste en que la persona no se arrepiente, porque no se deja influir por el Espíritu Santo. Y no se perdona, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón.

Conclusión: Por eso es que la Iglesia dice que esas palabras de Jesús se refieren a los pecadores que no quieren arrepentirse. Porque ¿cómo puede Dios perdonar a quien no pide perdón? Es que no se dejan perdonar, porque Dios siempre nos perdona… si nos arrepentimos y cumplimos las condiciones que El puso para perdonarnos. En realidad, el pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo a Dios y al arrepentimiento inclusive hasta el momento de la muerte. Entonces, el arrepentimiento o contrición es indispensable para recibir el perdón de Dios. Otro pecado contra la vida es la eutanasia o asesinato misericordioso, que consiste en acabar con la vida de un enfermo terminal. Ni el enfermo, ni los médicos, nadie, tiene derecho para decidir el momento de la muerte, por lo que el llamado “suicidio asistido” también es un pecado que comete el suicida y todo el que colabora en suspender una vida humana. Ahora bien, por más graves que sean estos y otros pecados, todos tienen perdón de Dios si se cumple con el debido arrepentimiento y, para los católicos, con la Confesión.

, (*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule