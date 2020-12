Opinión 18-12-2020

LA DIGNIDAD, DE LA MANO DEL ESTADO





Desde los convulsionados días de octubre del año pasado, ha quedado en el aire un tema del cual antes casi ni se mencionaba, la dignidad o mejor dicho, la falta de aquello para cada uno de nosotros, que nos merecemos ser tratados así por parte del estado me imagino, porque nunca me quedó tan claro por quienes lo expresaban…bueno, si es así, no se modifica algo con solo señalarlo o gritarlo en las calles, plazas o redes sociales, conlleva un proceso mucho más profundo, colaborativo y significativo que eso, siendo probablemente una gran reforma al Estado y a su funcionamiento el cual vendría a darnos esa petición.

Probablemente, este tema ya lleva un par de décadas de conversaciones sin ver la luz entre la clase política y ahora con todos los procesos eleccionarios que se aproximan, incluyendo el constituyente, quedará un buen tiempo sin ser prioridad, lo que es nefasto, como quienes tienen que sacarlo adelante en el parlamento, ya que el estado es fundamental en su rol de provisión de bienes públicos y en estos tiempos, se resiente más, tanto su ausencia como su presencia, esperando con ansias esta última, en pos de la tan ansiada dignidad.

Izquierda y derecha, de vez en cuando y de cuando en vez, hacen referencia a la modernización del estado y si bien es cierto en las últimas décadas hay avances en algunos servicios, eso es insuficiente con la realidad que se necesita vivir, tienen muchas veces las autoridades un relato de la administración como si hablaran de instituciones de Suiza o Canadá, pero la percepción y el funcionamiento real está a continentes de aquello, solo por señalar algunos datos, 2 de cada 10 personas confían en el estado, 7 de 10 tienen una evaluación negativa de su relación con él, un 84% lo considera distante, un 76% asegura que tiene un mal trato por parte del estado representado por sus funcionarios, un 71% dice que lo discrimina, según el último Estudio Nacional de Transparencia.

La postergada modernización del Estado entonces es la piedra de tope para poder comenzar a solucionar muchos de nuestros problemas ligados al actual malestar social que contribuyó de sobremanera a la crisis en que nos encontramos hoy, no podemos darnos el lujo de que nuestro aparato estatal siga viviendo en el pasado, coartado muchas veces por la tendencia política de paso, lo cual lo único que consigue es que esa tan anhelada dignidad se vea postergada cada día más.



(Jorge Pinochet Muñoz)