Opinión 25-08-2019

La dulzura que se fue

Agosto es un mes triste para Linares, porque hace justamente un año murió la última ilusión para que un insigne gigante siguiera con el corazón latiendo, lanzó sus últimos estertores a pesar de la reanimación de cantidad de linarenses que se vieron impasibles ante la fatal decisión: No más Iansa.

Pasando por el lugar fotografié la imponente figura de esa fábrica que hacía vibrar toda la energía de un pueblo, buses con trabajadores para comenzar la jornada a primera hora del día, camiones cargados llevando la dulce esperanza, oficinas donde se organizaba todo el desprendimiento de esa gran empresa y aledaña a la fábrica un enjambre de vivienda donde moraban familias de sus obreros y empleados . Era un amable ejercicio cotidiano y fructífero. Pero ahora, no hay nada de aquello. Es como un pueblo fantasma. Sigue imponiéndose la aún llamativa estructura de la fábrica, se ve un poco de movimiento, algunos autos estacionados a su entrada, algunos camiones que usan los patios como estacionamiento.

La Iansa hizo que la ciudad extendiera sus brazos de progreso a los cuatro puntos cardinales proporcionando un promisorio futuro para sus habitantes, Cuando existe una fuente laboral todo calza para que la prosperidad se masifique cada vez más y ese bienestar trae consigo un incentivo que favorece todo afán de superación para enfrentar la vida con la tranquilidad de estar insertos en un trabajo seguro. Por esas cosas difíciles de entender y asimilar, todo se derrumbó. Fin a la esperanza de miles de personas que se quedaron con los brazos caídos de desesperación buscando en el horizonte una señal divina que borrara la dura realidad. Extrañaremos muchas cosas, en mi caso, lo que más echo de menos es el aroma a coseta seca que anunciaba la lluvia como un exacto meteorólogo.. era algo tan familiar “si hay olor a Iansa, hay lluvia” y esto me infundía un ánimo indescriptible, porque yo la amo, porque significa un baño reparador para el espíritu., y ahora con la seguía que agobia la lluvia es una bendición.

Muchos linarenses nunca nos conformaremos con el cierre de una fuente de trabajo que dejó cesantía, desencanto, pobreza… y muchas cosas más. A Linares se le desprendió un pedazo de su alma, la melancolía se pasea entre los árboles desnudos que comparten la pesada ausencia de todos y de todo.

Tengo hermosos recuerdos, estuve un poco tiempo haciendo la práctica profesional, sentí ese frenesí embriagador de participar en pequeñas cosas que eran enormes para mí, porque mi aporte no fue de gran trascendencia; era solamente una aprendiz, pero allí conocí al hombre que hasta hoy me acompaña y es el padre de mis hijos. Todos tenemos una pequeña historia con esa Industria Nacional, pilar de la dulzura y el progreso.

Últimamente he pensado de acuerdo a mi paso por la vida que ya es bastante prolongado; si nuestros antepasados siempre consumieron azúcar y, en su mayoría, vivieron bastantes años, se tomaba el mate con terrones de azúcar quemada cuyo aroma era como un encantador bálsamo en cada hogar. Los pajaritos dulces para fiestas patrias, las mermeladas, los queques, los pasteles..etc. siempre se consumió azúcar..por qué de repente se transformó en veneno?...No será una de las tantas artimañas de los grandes poderes empresariales que vieron con una turbia mirada que era más rentable vender productos químicos elaborados en grandes laboratorios saltando el grueso costo de pagar al agro para el cultivo de la remolacha? Por qué dar tanta importancia a esas empresas que con una millonaria publicidad nos inducen a consumir alimentos sanos según ellos y muy procesados y nocivos según personas expertas en el asunto?, dónde está la línea divisoria que hace creer en esa humildad y dedicación de los grandes emporios cuya “sagrada misión” es nuestra salud y bienestar?



Simplemente es una opinión para reflexionar, puede estar errada pero para mí es válida, Es una especie de rebelión ante un hecho que dolió profundamente: El cierre de la fábrica.

Lo triste es que la dulzura se fue con la IANSA, dejando un sabor amargo para siempre.





(Tily Vergara)