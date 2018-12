Nacional 15-12-2018

La dura crítica del Premio Nobel de Economía a bancos chilenos: "Podrían contribuir más al desarrollo de Chile"

"¿Puede Chile ser el centro financiero de Latinoamérica?", esa fue la premisa que el Premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, analizó este viernes en el seminario "Chile en Marcha: un análisis del camino al desarrollo", que se realizó en el Palacio de La Moneda. Al respecto, Engle indicó que "básicamente hay un obstáculo para que Chile sea el centro financiero de Latinoamérica y es que no es tan grande".

"Todo el resto de ello se ve muy prometedor; los bancos son quizás sobre conversadores y hay espacio para hacer algo, siempre y cuando los bancos no se sientan como que están siendo presionados por las regulaciones, quizás podrían ser motivados a tomar un poco más de riesgo". Asimismo, el economista destacó que, en nuestro país, "la moneda está estable, evidencia de buena liquidez, el Gobierno está muy bien, la posición macro de Chile, hemos escuchado, está muy fuerte". Acto seguido consultó: "Así que, es cierto que Chile es demasiado pequeño para poder tomar este rol de capital financiera, no estoy seguro, Singapur lo hizo y yo creo que ese es el modelo que debemos pensar, Chile podría ser Singapur. Es bien trabajado, bien administrado, no tan grande, pero amplio en el arco financiero". La crítica a bancos chilenos En la misma línea, Engle ahondó en las particularidades del sistema financiero chileno, señalando a raíz de las gráficas que acompañaban su exposición que "este riesgo sistemático que hemos calculado para Chile es completamente a causa de la sociedad matriz del Banco de Chile y eso es el número de 300 mil millones que vieron en el gráfico, todo el resto de los bancos en Chile, de hecho, parecen estar sobrecapitalizados". Y agregó que "si vemos a los dos bancos más grandes que son el Banco Santander y el Banco de Chile, ellos tienen un riesgo sistémico negativo, lo que significa que el capital que necesitarían reunir para continuar funcionando si tenemos otra crisis financiera, es negativo: no tendrían que reunir capital".