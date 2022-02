Opinión 22-02-2022

LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES: UN CENTRO ACADEMICO DE ALTOS ESTUDIOS CIENTIFICOS - TECNOLOGICOS, y DE ESTRATEGIA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL





En diferentes columnas escritas por el actual Director de la Escuela de Artillería de Linares, Coronel Rodrigo Serrano, publicadas últimamente en El Heraldo, se abordan temas de alto interés estratégico mundial que, actualmente , concentran la mayor atención en las esferas decisivas del orden internacional, delicadamente convulsionado por la recomposición creciente de los grandes centros de poder mundial y sus políticas por mantener sus hegemonías, acrecentarlas o adquirir unas nuevas que antes no tenían o no habían ejercido con la fuerza que al presente ostentan. Los imperios nuevos, algunos más antiguos y otros emergentes, en todos los continentes del mundo se encuentran empeñados en reacomodar sus posiciones relativas a nivel mundial conforme a sus propios intereses nacionales.

Por ejemplo, el caso de Rusia – Ucrania versus el poder occidental europeo-norteamericano es, posiblemente, el mayor que conocemos ahora mismo acerca del fenómeno descrito; pero, está muy lejos de ser el único.

El complejo tema de las crecientes olas migratorias humanas que se experimenta con mayor o menor intensidad a nivel global, es otro ejemplo que, aunque indirecto, es consecuencia y parte de la fuerte inestabilidad que con dolor sacude al mundo como el triste producto del reacomodo estructural de las potencias y de sus zonas de influencias. Occidente no está tranquilo, quieto o en paz. Ni consigo mismo ni con cuanto sucede en sus alrededores mediatos o inmediatos. Tampoco lo está el mundo oriental, ni el indio, ni el chino, ni el africano y, como fácil es observarlo, tampoco el americano del sur, del centro y del norte.

Aires de fronda soplan por todas partes y, en distintas zonas, amenazando temporales intensos que nadie se atreve a predecir…! Ni menos imaginar!

Las ilustradas opiniones del Coronel Serrano dejan de manifiesto un aspecto de gran valor que merece ser destacado: nuestra Escuela de Artillería, por sobre su carácter propiamente castrense, constituye al presente un centro académico de primer nivel, principalmente en dos materias que por su trascendencia exceden el ámbito propiamente militar (aunque naturalmente lo incluyen), alcanzando al campo del conocimiento general que el mundo contemporáneo exige a civiles y militares, conjuntamente.

Estas dos materias son: a) el conocimiento científico y tecnológico de vanguardia en los ramos de la moderna ingeniería, las ciencias de la computación aplicada y las comunicaciones electrónica digitales (la más moderna y avanzada, base de la mayor parte de los profundos cambios de todo orden que están actualmente impulsado el advenimiento de nuevos niveles de conocimiento hasta límites insospechados) ; y, b) el conocimiento de las políticas de estrategia y seguridad en las relaciones internacionales contemporáneas, junto a los métodos de solución de conflictos entre los Estados que garanticen situaciones objetivas de paz. Métodos o procedimientos sin los cuales, aquella necesaria comprensión de cuanto sucede en el nuevo mundo globalizado es imposible. La humanidad se encuentra de parto de una nueva civilización; la más avanzada, compleja y revolucionaria conocida en la historia de la humanidad; y, ser partícipe de este tiempo demanda un nivel de conocimientos muy alto.



Una parte considerable de nuestra ciudadanía, acostumbrada por largo tiempo a observar a las instituciones armadas, sus autoridades y efectivos, en ceremonias militares públicas o realizando tareas propias o comisionadas a nuestros ejércitos de tierra, mar y aire, piensa y juzga a sus centros superiores de formación académicos como si fuesen una unidad militar o un regimiento más. Esta confusión se debe a la multiplicidad de distintas funciones o misiones que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas en muchos campos diversos del desarrollo del país . La polivalencia de la misión militar posibilita el desconocimiento ciudadano acerca de las funciones académicas de altos estudios que nuestras instituciones realizan permanentemente en su interior.

Desconocimiento muy perjudicial, en cuanto priva a la ciudadanía de saber sobre el enorme recurso de conocimientos de interés general de la cual son ellas poseedoras y que, una adecuada compenetración civil-militar, basada en una relación más fluida y permanente, permitiría aprovechar con gran beneficio general del país.

Los artículos publicados por el Coronel Director de la Escuela de Artillería demuestran que existe la mejor disposición por compartir y desarrollar estos conocimientos e investigaciones, lo que puede realizarse al amparo de protocolos académicos exigidos universalmente, a través de los cuales se enriquezca el acervo cultural e intelectual exigido por las circunstancias que vivimos.

Nuestro Ejército posee diferentes formas de relacionarse con la ciudadanía y todos esas contribuciones son importantes para el desarrollo del país; sin embargo, quizás la de mayor trascendencia sea la de compartir entre todos los chilenos, sin distinciones de ninguna clase, el saber y la investigación que poseen sus distintas Academias y Escuelas de Formación, relativas a aquellas materias en las cuales se une la necesidad del conocimiento de civiles y militares. Materias que, por lo general, la mejor doctrina ha denominado desde antiguo como “Temas de Estado”, es decir, del interés de todos por igual.

Para aquilatar la importancia de lo expresado, basta con recordar que con toda razón se ha asentado en el mundo contemporáneo el principio de que la sociedad humana actual es, por sobre todo, la sociedad del conocimiento.

Hace ya mucho tiempo que las sociedades más ricas no son aquellas que tienen más territorio, recursos naturales o población, sino las integradas por la mayor cantidad de personas provistas de los conocimientos más avanzados de cuantos existen y que sostienen el vertiginoso impulso de una evolución que está conformando a nivel planetario las bases de una nueva civilización.





Luis Valentín Ferrada V.