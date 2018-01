Opinión 23-01-2018

La escuela Héctor Pinochet

Los niños de mi escuela traen una mochila de sueños

Con la esperanza de ver, algunos realizados

Traen amor a destajo, mucho cariño que dar

Buscando los profesores que lo ayuden a lograr

A buscar es significado del hermoso verbo Amar.



Es mi escuela vulnerable, mí real Universidad

Donde he aprendido yo tanto, las verdades de la vida

Ellos buscan el amor, que se les niega en sus casas

Aquí he aprendido con llanto, al escuchar de sus casos

Algunos no tienen nada, solo esperanza fallida

Confiando en esta escuela, que le dé luz a sus días.



Es mi escuela su esperanza, para lograr esos sueños

Con su esperanza y los sueños, haremos ya muchas cosas

Haremos una familia, daremos Amor y Canto

Que aparezca la alegría y reemplacemos el llanto

Estudiar como nunca, para los sueños lograr

Y poco a poco olvidar el dolor y el desamparo

Porque en esta escuela querida; todo se puede lograr.



Autor: Mario Villagran Pinochet (Grupo Cultural Maule Sur)