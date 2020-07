Opinión 12-07-2020

LA ESPERANZA DEL SEMBRADOR

Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les comenzó a decir: “El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto; unas cien, otras sesenta, otras treinta. ¡El que tenga oídos que oiga!” (Mt 13, 1-23)

Para tener en cuenta…



La Parábola del Sembrador, quizá una de las mas recordadas de las enseñanzas de Jesús, puede ser acogida a partir de diversas entradas, tradicionalmente solemos hacerlo reparando en la calidad de los diversos terrenos que reciben la semilla, y así, surge inmediatamente un cuestionamiento de carácter moral: cuál es el tipo de suelo con el que me identifico en relación a la acción que el Señor realiza en mí: ¿Soy estéril y frágil terreno pedregoso, o me esfuerzo para ser tierra fértil y dar frutos?



La respuesta de Mateo a esa inquietud será su explicación de la Parábola: la semilla ha sido esparcida, la Palabra ha sido proclamada; pero esta Palabra supone una disposición de parte del que la escucha. La Palabra del Señor espera, como la semilla espera de la tierra en donde cae, el ser acogida, entendida, conservada.



La Palabra siempre fecunda, (como nos recuerda el texto de Isaías 55, 10-11), sólo fecunda a aquel que está dispuesto a dejarse penetrar por ella, a dejarse impregnar con su fuerza, a permitir que la Palabra invada con sus raíces el entendimiento y el corazón para que en éstos germine el Reino.



La Palabra, como toda acción de la Gracia, aunque puede obrar por sí misma, porque la plenitud del vigor del Señor reside en ella, no invade ni avasalla al que la recibe, sino que espera ser acogida; no arrasa pasando por encima de quien la acoge, sino que se manifiesta como libre invitación al seguimiento; no anula los temores y las inquietudes de quien la sigue, pero fortalece al que se hace fuerte en el seguimiento y en el anuncio. Dios es omnipotente y su Palabra es eficaz, pero desde esa omnipotencia y eficacia se auto-impone un límite: lo más preciado de su más preciada criatura: la libertad para acoger su acción y dar frutos a partir de la Palabra.



Pero ésta no es la única buena noticia que Mateo nos regala en este Evangelio; hay otra que se anuncia de modo más sutil: La Esperanza del Sembrador, y su confianza puesta en la tierra que ha sentido el hollar de sus pasos.



El sembrador no deja de esparcir su semilla para sentarse a calcular la fertilidad de la tierra, simplemente confía en la semilla y en la tierra y siembra; no se detiene a pensar si va a ser eficaz su acción, sino que alegre y con esperanza la realiza con prodigalidad esparciendo su semilla a manos llenas; y el final de la parábola viene a confirmar esa esperanza: en despecho de los terrenos mezquinos y agrestes, la tierra fértil no solo da frutos, sino que lo hace con creces, con desmesura, (en el contexto agrícola de los tiempos de Jesús, que un campesino pueda multiplicar por cien o por sesenta lo sembrado es prácticamente imposible, incluso por treinta, habría sido hacer una proyección sumamente optimista), como si el fruto de la tierra fértil quisiera venir a compensar con esa sobreabundancia inusual y sorprendente el esfuerzo de la semillas que se consumen, brotan con dificultad y se agostan en la estéril.



Así también ocurrió con la siembra de la Palabra en tiempos del Evangelista, a pesar de la persecución, a pesar de las deserciones que el temor originaba en las comunidades, en medio de la tibieza en el seguimiento que venía a entorpecer el andar de las iglesias, la Iglesia creció y siguió dando frutos hasta nuestros días.



Cultivar la Esperanza es distinto a ser optimista, es cierto que una actitud optimista nos ayuda muchas veces a sobrellevar situaciones adversas o momentos de crisis, sin embargo, hay ocasiones en que el optimista peca de ingenuidad, y por tanto, puede ser inducido incluso a actitudes temerarias, (como hemos visto tantas veces y en tantas personas en este tiempo de Pandemia) el optimismo es una actitud que no tiene objeto definido, quien vive con esa actitud, cree alegremente que todo y cualquier cosa puede ser mejor, no importa de que se trate, todo tarde o temprano va a mejorar, y en esa afirmación puede estar contenido un costoso error.



La Esperanza, en cambio, va de la mano de la Fe y de la experiencia del Amor con que el Señor nos ama y que espera que nosotros volquemos hacia los demás. La Esperanza cristiana tiene un objeto definido: Dios y su Palabra.



La Parábola del Sembrador, nos señala dónde hay que poner nuestra esperanza, especialmente en tiempos complejos: en la eficacia de la Palabra del Señor, en la confianza de que Su Palabra va a terminar por permear nuestras resistencias, y dar frutos, porque para eso el Sembrador salió a sembrar.



La esperanza del Sembrador y de los que se sintieron –y aun se sienten- llamados a continuar perseverantes su oficio, fructifica a lo largo de los andares de la historia, sigue sorteando las tribulaciones del tiempo, sigue esperando el tiempo de gozo de la abundancia de la fiesta de la cosecha.







(Raúl Moris G. Pbro).