Opinión 19-07-2019

La esquina

De Lunes a Viernes. De doce a dos de la tarde, siempre están ahí, en la esquina de la plaza.



Todo lo saben, nada les queda grande. Si la esquina algún día no doblara sería por arte de ellos.



Cuando pasa un funeral, tienen claro quién es el muerto -. Ya hacía días

estaban enterados a quien le tocaba morir.



Mientras tomo estos apuntes, pasa un cortejo; uno de ellos, de los de la vereda de la esquina, flaco y muy alto, estira el cuello, y, con las manos en los bolsillos, dobla la cintura ante algo que le llama la atención.



Saca una mano del pantalón y le hace señas al chofer del vehículo que va detrás del de la funeraria.



Éste lo mira interrogativamente dudando si es a él a quien se dirige; Entonces cae en la cuenta que le está indicando el cartel que va pegado en un costado de la cabina de su camioneta que dice: “Se vende“.



Rápidamente, el que va manejando, le hace un ademán con la cara al de la solera -. Encogiéndose de hombros -. “Que quiere que le haga”.



Pero de inmediato, para no perder la oportunidad, lo mira resueltamente y le hace otro gesto, como si estuviese hablando por celular -. Indicándole así que le llame.



El de la vereda, haciendo unas muecas, le indica con el dedo, moviéndolo firmemente, la orilla de la calzada mostrándole así que se estacionase.



Juan - el que iba manejando -. Lo mira algo irresoluto, y saliéndose de la fila se detiene a un costado mientras un auto que venía pegado a él, y que ha seguido con atención toda la escena, también se sale de la columna y baja una mujer con cara de: ¿“a ver qué pasa aquí“?



Mientras, el del dedo, trata de pasar entre los vehículos que avanzan lentamente, pero éstos, en un comportamiento típico, olvidándose por un momento del funeral, agresivamente aceleran pegándose al que va adelante.



Al llegar donde el que tiene el letrero en la ventanilla éste les dice que, si quieren, se suban y lo acompañen al cementerio -“En el camino conversamos” –.



La mujer, quien resultó ser hermana del de la camioneta, se puso a alegar a pesar de las circunstancias al darse cuenta qué es lo que estaba pasando ya que, según ella, el vehículo en venta formaba parte de la herencia del finado, su padre, y al parecer, su hermano no era de los trigos muy limpios, así que las paró que “se le iba a ir por dentro”.



- ¿Y qué tengo que darte cuenta a ti?, dijo éste tratando de contenerse.



-¡Cómo que no! ¡Tengo tanto derecho como tú!



-Vamos no más, suban – les dijo Juan a sus nuevos conocidos –. No le hagan caso.



Se subieron a la camioneta, y ésta se reincorporó al final del cortejo pues nadie les dejó espacio.



A la zaga partió la hermana de Juan, Gloria, con los otros que estaban en la esquina quienes ya se habían sumado al grupo, raspillando al pasar furibundas miradas de los de la comitiva, y más de algún gesto disimulado.



Hasta el Adrián, un borrachito cabezón y pelado que siempre andaba pidiendo puchos por ahí, agarró vuelo y se fue con ellos.



-¡Entiende, la camioneta está a mi nombre!- dijo Juan una vez ubicado el ataúd en la capilla, mientras el cura empezaba la misa de réquiem -. Así que no veo cual es el problema.



- A tu nombre estará pero es de los dos – dijo Gloria entre dientes.



- Habría que preguntarle al finao, a ver qué opina -metió baza el Adrián.



Quédate callado hombre, no seai gil - le dijo el flaco largo, doblando la cintura, en ese gesto que pretendía ser íntimo.



Pero Adrián igual partió.



- Con todo respeto…hip, dijo con voz traposa colocándose a la cabeza

de la urna.



El cura arrugó las cejas, y, sumamente incómodo, empezó a rezar en latín.



Uno de los del grupo, carraspeando y abrochándose el botón de arriba de la camisa, se acercó a Adrián para llevárselo.



-¡Pero si es el que mejor sabe quién es el dueño! –porfió Adrián, con los ojos a medio cerrar –. Mire, si tiene hasta puchos pa’ pensar mejor, dijo al ver un cigarro dentro de la urna-.



-¡Ya, déjate de leseras hombre…¡Oye, es verdad! …, que raro –dijo el que se había acercado.



- Qué, si este viejo era re pillo… Siempre bolseaba de los que me daban.

Ya caché “quién era” -.

A lo mejor al otro lado también fumarán y quizá ya rasguñó uno.

Llegó otro más del grupo, y al fin, convencieron al Adrián que fuera al patio.

- Capaz que el finao salga a pegarse una pitiá y ahí le preguntai - le

dijeron .

A todo esto los compradores acordaron con Juan que había que probar el vehículo. Éste - por estar peleando con su hermana, de quien era el auto que esta manejaba -. No se dio ni cuenta cómo les pasó las llaves.



Y partieron los de la esquina, con Adrián atrás mirando el humo del tubo de escape.



Pegó el que iba manejando una “aserruchada” y una tremenda frenada.



En medio de una quebrazón de vidrios pasó el Adrián a la cabina -”y el finao no soltó la pepa“-. Fue lo único que atinó a decir.



En eso se acercó un par de gitanos, medio desgüañangados, con la camisa abierta y pasados a transpiración.



-¿No tiene un cigarro paisano? - Preguntó uno -.



- No fumo paisano, le contestó el largo del pelo pajizo.



-Paisano te compro la camioneta, le dijo el gitano-



-No tenís ni pa´cigarros y me la vai a comprar.



-Es que no me gusta quemar la plata paisano.



-¡Chis!, ¡Las patitas!...Bueno, te la vendo, pero tiene algunos

problemitas de papeles.



-No importa paisano, eso se arregla; este cacharro ya pasó por

mis manos una vez. Me hacís un papelito tú no más –te doy tres

millones por ella.



-¡Estai loco, si vale por lo menos el doble!



-No paisanito, gitano sabe… Te pago al tiro – le dijo mostrando un paquete -.



El del dedo, quien se había bajado del vehículo, se dobló con su tic característico, y, con las manos en los bolsillos, le dijo algo al gitano con lo que se pusieron de a acuerdo.



Tiraron unos garabatos sobre un papel y se fueron los húngaros con la camioneta, mientras los “artistas“de la esquina se embolsaban unos cuantos pesos.



Volvieron los de la esquina al cementerio, donde los hermanos se los quedaron mirando interrogativamente.



-¿Y la camioneta?, preguntó Gloria.



- La dejamos ahí – dijo el flaco de la cintura quebrada - Señalando

con el dedo -. A dos cuadras, pues andaban los pacos y como no teníamos

documentos …





Partió la mujer a buscar el vehículo - ya algo recelosa -. Mientras los

de “la esquina” se quedaron engrupiendo a Juan.



Al poco rato llegó la hermana de éste alegando que la camioneta

no estaba.



- Ahí la dejamos, le contestaron los atinaditos -.



- No se nada yo, voy altiro a la comisaría a hacer la denuncia.



- ¿denuncia de qué?...Le preguntaron con cara de asombro.



- ¡De qué va a ser pues! ¡Que ustedes, los frescos, se la robaron! - contestó, yéndose-.



-¡Déjenla no más, que haga lo que quiera – dijo Juan -. Así que entendámonos entre nosotros no más.



Vinieron los carabineros y nadie sabía nada. Partieron todos a la

Comisaría…



Desde el otro día la esquina tenía un nuevo contertulio.





(Manuel Antón)