Nacional 25-01-2018

La faceta científica de Nicanor Parra: "Escribía ecuaciones que si uno las leía literalmente era un verso

"El aporte del antipoeta a la física nacional es innegable. Tuvo una larga carrera docente que duró más de 22 años, en donde además fue director interino de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.



El libro "Fundamentos de la Física" de Robert Bruce Lindsay y Henry Margenau, lleva el nombre de Nicanor Parra en sus créditos. Él fue el responsable de traducir el texto, en 1969, para la lengua castellana. Gracias a su traducción, este libro llegó a jóvenes chilenos que hoy se desempeñan como físicos profesionales.

Titulado en 1937 del Instituto Pedagógico, donde estudió matemática y física, Nicanor Parra complementó la escritura con su faceta científica, ejerciendo como docente en liceos. Sus primeros escritos se publicaron en la Revista Nueva que circulaba entre profesores, directores y alumnos del Internado Barros Arana, donde él trabajaba para financiar sus estudios. En 1943 viajó a Estados Unidos para realizar un postgrado en física en Brown University. Dos años más tarde se integró como académico a la Universidad de Chile.

Fue profesor titular de mecánica racional y posteriormente, en 1949, estudió cosmología en Oxford. Luego de sus primeras publicaciones literarias, entre 1972 y 1994, dictó cátedras de literatura en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, manteniendo así su lazo con el mundo científico.

Es ahí donde el doctor Leopoldo Soto, investigador en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pudo asistir a una de sus clases. "Usaba mucho el número Pi y escribía especies de ecuaciones que si uno las leía literalmente era un verso. La pizarra quedaba como un objeto extraordinario al final de la clase", destacó quien fuese presidente de la Sociedad Chilena de Física y actual secretario de la institución. Por otro lado, el físico comentó que "su contribución principalmente fue que motivaba nuevas generaciones con su especial visión de la vida y de la física".

En conversación con Emol, el doctor además aseguró que "Nicanor Parra fue pionero en la docencia en física a nivel universitario, fue un pionero en la difusión de la física, tanto desde la docencia como desde la antipoesía".

"Yo destacaría su labor pionera en la formación y en la motivación de varias generaciones de las cuales hoy día varios somos físicos profesionales. Yo creo que no hay físico en Chile que no tenga noción de quién es Nicanor Parra, que no sepa que era profesor de física, y que no haya leído sus poemas" finalizó. Por otra parte, la Sociedad Chilena de Física distinguió a Nicanor Parra por su aporte a la física en Chile desde la antipoesía y la docencia el año 2016.