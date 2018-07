Opinión 13-07-2018

La Farmacia de Turnio

En la Mesopotamia se han descubierto unos viejos papiros que ya hablaban de la aparición de unos ‘Centros De Sanación’. Al menos, esa fue la traducción de aquellas palabras copiadas fielmente del “arameo”. Ahora, con los modernos medios de comunicación que nos asisten, esta idea estaría llegando a regiones linarenses con el apelativo de Farmacias Populares. El nombre define una luminosa intención: la de darle una lavada de cara a nuestra pobreza, desempleo y bajos sueldos para que se vean mejor presentados. En un afán de darle forma a esta ilusión, se creó una cierta farmacia comunal. Esta lleva el nombre de “farmacia ordinaria del doctor House”, en memoria de este controvertido personaje de la televisión. Sin embargo, esta botica no existe. No ha sido creada aún. Dicen que no hay todavía los recursos necesarios para su creación. Pero que se hallan en movimiento serias conversaciones para obtener un crédito monetario de un banco de la Cochinchina. ¡Tengamos un poco de Fe! Nuestras ediles, convencidos de la pronta materialización del proyecto Farmacias Corrientes, hicieron una promesa bajo la consigna de “Cruz p ‘al cielo” que las farmacias están por aparecer en Linares.

Según aquellos que vienen impulsando este concepto, aseguran que tendrá el mismo éxito que logró en muchas otras urbes de la provincia, la región y el país. Pero estos laureles no se están viendo muy a tono con la desidia mostrada por la autoridad local, quien demora la realización de esta aspiración. Todos esperan que la gran idea cuaje en nuestra ciudad. Que la gente de escasos recursos pueda beneficiarse con ella: los pensionados, los que buscan un remedio cuyo valor no signifique la ruina de su bolsillo, los que necesitan adquirir lentes en una óptica formal…

El público está a la expectativa para ver la transformación de este bullado sueño en una realidad. Las autoridades, que están preocupadas de mantener el brillo de su imagen, han declarado que no tan solo estas farmacias serán parte de la nueva realidad de la salud local: ha trascendido el rumor de que dos beneficios extraordinarios serán también ofrecidos por esta farmacia: un servicio gratuito de ambulancias y una distribución de hamburguesas al público de las salas de espera en consultorios médicos. ‘Total, se dice que plata hay’. Y en tal cantidad, que quienes vienen con la promesa de la farmacia a Linares nos van a tapar la boca con la inclusión de dos tipos de socorro adicional: la oferta de dentaduras y atención dental sin costo y una agencia de servicio doméstico gratis a domicilio. Este brillante, magnífico y genial proyecto nos dejaría a muchos hombres con las manos libres para desempeñar otras funciones.



(Omar Goulart)