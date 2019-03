Deporte 12-03-2019

La fiesta fue albirroja en la presentación del plantel

- Con anotación del “bíblico” Aarón Araya, Linares derrotó a Colchagua

Fue una jornada maravillosa la que se vivió con el debut de los albirrojos en la presentación de los jugadores y cuerpo técnico. La primera parte estuvo marcada por la música. Quienes abrieron el espectáculo fueron el dúo integrado por Félix Villalobos y Ariel Aqueveque, Mate Austral. Luego sería el turno de la Quilombo que motivó a la gente que llegó al polideportivo de la calle Rengo.

Posteriormente en el segundo bloque se realizó en forma brillante la presentación del plantel y cuerpo técnico de Deportes Linares para la temporada 2019.

Uno a uno fueron pasando los jugadores para recibir el cariño y el aplauso del público. Los jugadores de proyección dieron vida al desfile: Alejandro Núñez y Juvenal Riquelme. Seguirían los porteros David Pérez y Juan Aravena. Los defensores: Valther Rozas, Ian Pérez, Cristóbal Faundez, Yerko Veas, Bastián Irribarra, Ronaldo Correa. Continuando con los volantes, Mauricio Iturra, Carlos Ahumada, Darwin Torres, Lucas Mondaca, Kevin Leiva, Bryan Núñez, Nazareno Fernández. Cerrando la presentación los delanteros Aaron Araya, Cristian Monsalves, Luis Segura, Julio Castro, Bryan Porfliddt y Leonardo González.

Después del ingreso de los jugadores fue el turno del cuerpo técnico. En el área logística, Juan Grandon y Gonzalo Canales. Área médica, Cristian Rojas y Álvaro Guzmán. Área Técnica, el ayudante del estratega Albert Chacón, el Preparador Físico, Leonardo Zagal, entrenador de arqueros Héctor Letelier, y el jefe de todo el Cuerpo técnico el entrenador, Luis Pérez Franco.

Una vez que todos estuvieron reunidos en el centro del campo de juego, se realizó un emotivo juramento, para dar paso al partido de fondo frente a Deportes Colchagua.

LO DEPORTIVO

Colocando la “pelotita” en el piso, Linares tuvo 20 minutos para el olvido, donde fue demasiada la presión de Colchagua, que no le pasaba el balón. Pero, en el segundo tiempo los de San Fernando no pudieron mantener esa potencia y flaquearon las fuerzas. Fue ahí donde Deportes Linares, comenzó a mejorar y hacer el fútbol que desea el técnico Luis Pérez Franco. Sabemos que era un rival difícil de otra categoría, pero eso no se notó en el complemento.

Para el estratega Pérez, fue un balance muy positivo: “nos falta mucho trabajo, queremos hacer las cosas bien, realizamos una buena pretemporada. Estamos con buenos dirigentes, creo que este año puede ser de Linares, pero hay que seguir puliendo algunos detalles para llegar a la meta del ascenso. En relación a los cambios que registró el partido la idea es tener un equipo competitivo donde los que están para la emergencia puedan responder cuando les toque ingresar. En todos los partidos vamos a entrar con mentalidad ganadora de local y de visita porque nuestro objetivo es llegar retornar al fútbol profesional”.

GOLEADOR

Aunque ingresó en el segundo tiempo, pudo marcar la diferencia, anotando el único gol del encuentro ante Colchagua. Se trata del bíblico” Aarón Araya, quien señaló: “estoy muy contento con el triunfo. En lo personal estamos trabajando muy bien y hemos ganado todos los partidos amistosos y esperamos empezar con el pie de derecho el torneo”.

Para el Gerente del club Gabriel Artigues, fue una linda fiesta que resultó como se había planificado: “entretuvimos al público al comienzo con música, luego una emotiva y sólida presentación del plantel y cuerpo técnico para dar paso al partido donde obtuvimos un triunfo frente a un buen rival que está más arriba. Agradecer también al publico que nos acompañó”.

ALCALDE

El jefe comunal Mario Meza también está muy optimista con el equipo, es más. hasta tiene la estadística que este año se cumplirán 25 años del ascenso que logró Deportes Linares, cuando era alcalde Sergio Sepúlveda: “sería bonito volver a repetir esa hazaña donde Linares ascendió al fítbol profesional. Muchos criticaron la gestión de Marcos Álvarez, no creían en su proyecto. Pero, con hechos ha demostrado que tiene toda la capacidad y nuestro municipio lo seguirá apoyando. Creo que existe la percepción que este puede ser el año en que Linares puede volver al fútbol profesional, porque además se han sumado dirigentes como Jorge Vergara y Gabriel Artigues. Por eso nosotros vamos a poner una inyección económica iniciando el segundo semestre de 15 a 20 millones de pesos. Espero que el concejo municipal se pueda sumar a esta iniciativa, porque creo que este año no puede quedar ningún esfuerzo de lado para hacer realidad ese sueño que Linares vuelva al fútbol profesional”.

Incluso ayer, el alcalde Meza se reunió con representantes de la empresa Emsa, antiguamente Rari, con la cual se quiere realizar una alianza estratégica para apoyar a Deportes Linares.

Finalmente, el presidente Marcos Álvarez, dijo que la jornada fue fantástica: “estamos muy contentos, ya hemos jugado cuatro partidos con triunfos, y felices porque asistieron más de mil personas, después de tres meses sin fútbol. Nos estamos preparando para el debut del campeonato con San Joaquín de visita el 30 de marzo y el 6 de abril de local ante Provincial Osorno”.

Tambien estuvo en el partido el alcalde de la comuna de Colbún, Hernán Sepúlveda, quien comprometió su apoyo al equipo albirrojo.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo