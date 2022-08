Deportes 03-08-2022

La final se juega en Linares: Confirman partido por Copa de Campeones en serie de Honor entre Atlético Comercio y Constitución







- Encuentro se disputará el 13 0 14 de agosto de 2022

El polideportivo de la calle Rengo, Tucapel Bustamante Lastra , será el epicentro de la gran finalísima por el torneo más importante de clubes campeones en la categoría de Honor a nivel regional .

Dos elencos que sobresalieron entre 68 equipos que forman parte de las 34 asociaciones que conforman ANFA región del Maule.

El cuadro de la zona norte Atlético Comercio, no tuvo tantos inconvenientes para llegar a esta instancia puesto que ganó sus dos encuentros ante Juvenil Seminario de la ciudad del picudo.

En tanto el equipo costero de la zona maucha, sufrió un poco más. En los dos encuentros ante Brilla el Sol, empató y debió definir desde los doce pasos donde fue mas certero y sacó pasajes para la gran final a disputarse en la ciudad encantadora.

PRESIDENTE ANFA REGIÓN DEL MAULE

Iván Muñoz, el timonel dijo que los dos elencos que llegan a disputar la final, tienen méritos: “creo que fue un torneo muy competitivo, donde los equipos se preparar para lograr estar entre los mejores. Recordar que aquí compiten los campeones y sub campeones de cada asociación. No me atrevo a dar un vaticinio, porque Atlético Comercio y Constitución F.C, nos brindaran una linda final que se disputara en terreno neutral. Por esta razón hemos elegido el estadio Tucapel Bustamante Lastra, en la ciudad de Linares. En un principio se había programado para este fin de semana, pero nos percatamos que estaba la celebración del día del niño. El partido se jugará el 13 o 14 de agosto dependiendo si Deportes Linares, juega de local o de visita. En el caso de jugar en casa la final sería el 14 y en caso de que el “depo” juegue de visita se jugaría el sábado 13 de agosto. El valor de la entrada es de 2 mil pesos general y se espera una gran cantidad de hinchas de ambos cuadros”.

Finalmente señalar que el equipo que se ponga la corona regional, asegura los pasajes al torneo Interregional zona sur de clubes con sede en Rio Bueno del 7 al 14 de enero del próximo año.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo