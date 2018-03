Nacional 02-03-2018

La Florida adeuda $559 millones por no pago de cotizaciones a sus trabajadores

Un déficit de importantes proporciones en los dineros de la municipalidad de La Florida fue el que reveló hace pocos días un informe realizado por la Contraloría General de la República, que evidencia una serie de irregularidades en el manejo de dichos recursos y que pone bajo la lupa la administración del alcalde Rodolfo Carter (UDI).



El organismo indagó en la situación financiera y presupuestaria de las áreas de Educación y Salud del municipio y se encontró con situaciones como cheques protestados por altos montos, no pago de cotizaciones a sus trabajadores y dineros que no fueron transferidos a las cuentas correspondientes. De hecho, en las conclusiones se menciona que “no fue posible encontrar el destino de los fondos que no fueron utilizados”.

La fiscalización del órgano contralor indagó en un año y medio de gestión –desde inicios de 2016 hasta el 30 de junio de 2017–, y uno de los antecedentes que más podría complicar a Carter es que se constató el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de dichas áreas, generando intereses, reajustes, recargos y gastos de cobranza por un monto total de $559.431.202.

Ya en abril pasado, un grupo de concejales de la comuna presentó un requerimiento ante Tribunal Electoral Metropolitano por notable abandono de deberes del alcalde por esta situación, y este documento podría permitir dar sustento para seguir adelante con la causa, que de ser comprobada, tiene como sanción la remoción del alcalde del cargo.

Ante lo anterior, la diputada Camila Vallejo (PC), señaló a El Desconcierto que “hace mucho tiempo venimos denunciando la mala gestión del alcalde Carter y este informe de Contraloría respalda esas denuncias. Aquí hay manejos irregulares que pueden dar lugar a abandono de deberes que están afectando directamente a las y los floridanos y esto no puede seguir sucediendo”.

El texto además detalla que existen 57 cheques protestados por falta de fondos en el área de Educación por un monto de $356.735.882, mientras que en el caso de Salud fueron 195 los documentos sin fondos y la cifra asciende a $701.617.878.

Si bien Contraloría no detalla cuál es la cifra total del déficit que existe al interior del municipio, se determinó que hasta la fecha señalada y en las áreas mencionadas existe un déficit de caja –los dineros que deben estar disponibles para los gastos corrientes– de $20.026.931.838, y un déficit de presupuesto –considera activos y pasivos– de $2.818.098.488.



Finalmente, en cuanto a la gestión general de la municipalidad, se detectó un déficit presupuestario de $8.562.167.845 y un déficit de caja de $7.006.454.507 respectivamente.