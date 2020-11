Opinión 03-11-2020

La formación continua abre oportunidades en el nuevo mundo laboral



Los datos que exponen las encuestas laborales aplicadas en el país y la región dan cuenta, cada vez con más fuerza, sobre la necesidad de formar a trabajadores y trabajadoras con capacidades técnicas específicas. Las cifras son elocuentes, según los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral 2019 aplicada en el Maule, y entregados recientemente: más del 45% de las empresas de distintos sectores productivos afirma tener problemas para llenar puestos de trabajo; lo son aún más si consideramos que el 36% declara que el motivo de esta dificultad es la falta de habilidades técnicas y sobre el 25% afirma que es la falta de certificaciones o licencias oficiales.

Cuando los puestos de trabajo están, pero no los candidatos adecuados, es momento de que la formación continua de las y los trabajadores del país cobre el protagonismo necesario. Los permanentes cambios que está viviendo el mundo laboral, no sólo por los efectos de la pandemia, sino por el uso de tecnología y automatización de procesos, hace urgente estar permanentemente capacitando y formando a la fuerza laboral.

La Formación Técnica Profesional, que este 2020 cumplió 78 años en Chile, tiene un rol fundamental en el desarrollo del país como un motor que fomenta la profesionalización del capital humano, lo que a su vez nos permite ir avanzando de manera integral, tanto productiva como socialmente. Es importante también que, al alero de esta labor, se generen espacios de trabajo colaborativo entre los actores pertenecientes a los sectores productivos de la región, así como alianzas estratégicas con sector público, privado y social, con el objeto de fortalecer el proceso formativo y proporcionar una oferta académica coherente a las necesidades del territorio.

En este sentido, la sinergia entre distintas instituciones permite que surjan alternativas reales para acceder a una carrera técnica, no sólo para estudiantes, sino también para trabajadores y trabajadoras que buscan avanzar en su vida laboral. La certificación de competencias laborales es una de ellas, y gracias a un convenio firmado entre el CFT Estatal de Maule y ChileValora, quienes cuenten con el certificado en determinados perfiles podrán convalidar asignaturas en las carreras de Técnico de Nivel Superior en Turismo y Logística, disminuyendo así su carga académica en las especialidades mencionadas.

Los cambios que viven el país y la región nos exigirán ir renovando conocimientos y habilidades. La Formación Técnica Profesional es una de las vías más importantes para ir respondiendo a la demanda del sector productivo, y si a esto se suma el reconocimiento del certificado de competencias laborales, tendremos una alianza interesante que ofrece una oportunidad concreta para que miles de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a la formación continua para obtener oportunidades concretas de crecimiento laboral y social.



(María Elena Villagrán, rectora CFT Estatal del Maule y Francisco Silva, Secretario Ejecutivo de ChileValora)