Opinión 02-10-2021

LA FÓRMULA PARA INCLUIR MÁS MUJERES EN EL MERCADO





Pensar en estrategias para incluir más mujeres en el mercado laboral es un placer para mí. No sólo por ser mujer, madre de una niña o por ser prácticamente una excepción en mi área, sino también porque veo oportunidades y potencial en tener más mujeres ocupando espacios en puestos de liderazgo.



Hoy soy la líder regional del área de Supply Chain en Kimberly-Clark, una empresa multinacional de bienes de consumo. Fui la primera mujer en ocupar esta posición en los casi 150 años de historia de la compañía. Y no es la primera vez que esto me ocurre. A lo largo de mi carrera, más de una vez fui la única o la primera mujer en ocupar un cargo de liderazgo y me siento orgullosa por lo que he conquistado y motivada a traer más diversidad en el sector de logística y producción, haciendo un ambiente de trabajo más rico y plural.



Yo sé que las mujeres son capaces de hacer la diferencia, principalmente cuando entran en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres, como es mi caso. Y, si yo fui capaz de nadar contra la corriente para ocupar mi lugar, hoy quiero ser aquella que impulsa una nueva marea de mujeres líderes.



Por eso, traigo aquí lo que creo que es una excelente fórmula para conquistar un mayor equilibrio de género:



Menos prejuicios. Las mujeres son tan capaces como los hombres. Ofrecer capacitaciones para ayudar a los equipos a identificar oportunidades y traer temas de inclusión y diversidad para discutir en grupo es importante. En Kimberly-Clark, por ejemplo, constantemente promovemos conversaciones entre nuestros líderes y colaboradores para que todos tengan conciencia sobre la importancia de este tema. También realizamos anualmente y a nivel global una semana con contenidos sobre inclusión y diversidad. La igualdad de género es parte de la agenda, y esos momentos de inmersión son esenciales para alinear la cultura.



Dividir conocimiento. Explorar el potencial también exige inversión en entrenamientos y capacitaciones para nuestros profesionales. En el caso de Kimberly-Clark, ofrecemos soporte continuo para la capacitación de los colaboradores. Desde el 2018, promovemos un programa llamado Supply Chain University, en colaboración con Accenture Academy, que proporciona acceso a más de 1.300 cursos sobre temas como seguridad, calidad, compras y logística. El objetivo es incentivar el desarrollo de carrera y solidificar las habilidades de liderazgo en nuestros equipos.



Multiplicar acciones. Sí, cambiar estándares exige el doble o el triple trabajo. Entonces, es esencial que las compañías también creen iniciativas centradas específicamente en el desarrollo profesional de las mujeres. Kimberly-Clark ha promovido políticas concretas de contratación para aumentar la representación femenina entre sus colaboradores. En 2019, lanzamos como proyecto piloto en Brasil, Argentina y Colombia el programa Women Proactive Sourcing, para buscar candidatas para los procesos de selección de las áreas comerciales y de operaciones, con el objetivo de crear un banco de talento femenino. Después de mapear más de 200 profesionales, entre 2019 y 2020 ese esfuerzo en América Latina nos ayudó a contratar cuatro veces más mujeres que hombres para nuestro sector de Supply Chain en la región. El programa fue tan efectivo que ahora vamos a expandirlo también a Costa Rica, Perú y Chile.



La inclusión de más mujeres depende de acciones consistentes, pero cuando además ejecutamos las tres enseñanzas descritas anteriormente, los beneficios se ven multiplicados. Invertir en esta matemática es la fórmula perfecta para caminar rumbo a la equidad de género y conquistar un ambiente de trabajo más diverso, inclusivo y equitativo para todos.





Joelma Gouveia, VP de Supply Chain en Kimberly-Clark América Latina