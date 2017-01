Nacional 15-01-2017

La fuga de rostros en la TV nacional: Pocos proyectos y recortes de presupuesto

Fuga de rostros». Así se podría denominar al fenómeno que están viviendo los canales nacionales hace algún tiempo, el que se acentuó a fines del año pasado y claramente tuvo «coletazos» en los primeros días de 2017. Así es como figuras de la TV como Jean Phillipe Cretton, Jaime Coloma o Germán Schiessler ya no seguirán en sus respectivas casas televisivas por diversos motivos. Esto da cuenta de una crisis que se mantiene en la industria y que tiene aristas tanto económicas como programáticas. En el último tiempo se produjeron olas de despidos en TVN y Canal 13. Esta última recientemente desvinculó, además, a cientos de trabajadores. Pero no todos los que se han ido en el último tiempo lo han hecho por decisión de la empresa. Dentro del grupo de rostros que salieron de la televisora, por distintas causales, está Scarleth Cárdenas, Jean Phillipe Cretton, Germán Schiessler y ahora último, Eduardo Fuentes.

Cárdenas formaba parte del panel fijo en el matinal «Bienvenidos». Sin embargo, a fines de 2016 anunció su salida de pantalla justificando el «difícil momento que atraviesa la televisión». A la también periodista de Radio Bío-Bío se sumó también Jean Phillipe Cretton. El animador de «Semplicemente Pizza» renunció hace algunos días a la estación, luego de que no hubiesen programas contemplados para él en el futuro.