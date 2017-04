Opinión 19-04-2017

La fuga deportiva en Linares, un problema sin solución

Con el pasar del tiempo, y con una mirada holística del deporte nacional gracias a la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos del deporte dentro de nuestro país; es que puedo de forma concreta analizar una problemática cierta y conocida del deporte linarense. La fuga de deportistas de la ciudad hacia otras partes del país debido a la poca preponderancia e identificación que le ofrece la capital provincial a sus esfuerzos y dedicación por llevar en su pecho el nombre de esta bella ciudad.

Antaño, es sabido que muchos deportistas nacidos en estas tierras tuvieron que buscar nuevos rumbos por la necesidad de incrementar y desarrollar sus habilidades junto a los mejores del país; es así como muchos de estos destacados deportistas tienen que migrar a otras ciudades con el corazón apretado y un tanto decepcionados de no poder destacar al interior de su propia ciudad. Es así como vemos que ciclistas, atletas, futbolistas, voleibolistas, ajedrecistas, tenistas, basquetbolistas y de muchos deportes más, deben con justa razón salir de estas tierras hermosas para posicionarse dentro del mundo deportivo nacional. Recordando inclusive que el actual alcalde de nuestra ciudad, Mario Meza Vásquez, también migró hacia el club Deportivo Español de Talca en su tiempo de jugador promisorio de básquetbol.

Generaciones de deportistas linarenses al ver que no existía competencia interna, recintos aptos y apoyo para que con ello pudieran lograr incrementar una carrera rutilante en su deporte, ven ofertas tentadoras y que a la postre, los aleja de la ciudad y que al volver a la misma en pleno apogeo de su carrera o al término de esta, siguen caminando por las calles de Linares, sin ser más que otro ciudadano común y corriente.

¿Qué pasa en nuestros días?, al parecer sigue la misma tónica, siguen migrando deportistas, formándose con esmero y esfuerzo para ver que en la ciudad aún no tiene una red deportiva local que apueste al nivel que busca rendimiento desde las bases formativas; en otros deportes simplemente ni siquiera existe competencia local asociativa, y en otros se dice que existe, pero no se ve realmente.

Es así como vemos en la actualidad que existen deportistas a nivel profesional como los primos Grimalt (seleccionados nacionales de voleibol), Sebastián Silva (el ex – seleccionado nacional de Básquetbol y Jugador de Municipal Puente Alto en Liga Nacional); seleccionados chilenos como Rocío Muñoz y Guillermo Becerra (Atletismo), Valentina Mellado (Voleibol) y Carlos Muñoz (Tenis Paralímpico); y muchos deportistas como Isidora Romero (Gimnasia) y otros más, que han tenido que migrar porque en Linares no se han dado las condiciones deportivas mínimas, no les han brindado el apoyo ni el reconocimiento para que tengan el espacio que merecen como Linarenses, para crecer y a su vez hacer crecer a sus pares con su potencial deportivo.

No basta con tener recintos, no basta con generar competencias de nivel escolar, es necesario que el desarrollo deportivo esté normado y bajo la identidad de quienes ya han ido avanzando. No podemos buscar el rendimiento desde las bases formativas sin tener procesos que lo encaminen, no podemos hablar de alto rendimiento sin invertir de forma seria y prolija tanto para los que están, los que van en vía de ello y quienes tienen el potencial; el deporte social es bueno, pero siempre hay destacados, siempre hay un grado de discriminación que nos permite identificar quienes lo hacen mejor que otros.

Una mirada simplista y basada en la formación, no logrará nunca generar rendimiento deportivo de forma prolífica, constante y con identidad; servirá para cimentar bases, pero hablar de alto rendimiento, implica mucho más que hacer un taller o tener una cancha disponible; implica recurso humano calificado, invertir en toda la pirámide de desarrollo deportivo, concretar que la red extraescolar y la red asociativa deportiva mantengan una competencia coordinada, con estándares previamente establecidos y sobretodo con una ciclicidad sustentable; para que a la postre nuestros deportistas solo tengan que salir a otras ciudades y países representando a Linares, con la certeza de que son un aporte a la comunidad que los vio nacer deportivamente.





(Francisco Javier Retamales,

Profesor Educación Física

Especialista en Alto Rendimiento Deportivo

Especialista en Administración y Gestión Deportiva)