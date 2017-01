Opinión 22-01-2017

La generación milennials o “ y “

Ha escuchado Ud. hablar de Playdist, o sea de ese dispositivo que solo con el mandato de la voz ,toca las canciones pedidas por el ordenador de Google?, ¿ O del mismo Google Tlane que ilumina las piezas de un hogar previa orden dada por celular. ¿ Ha escuchado hablar de Amazon que lanzó hace poco “ Echo”, que es un parlante cilíndrico con 7 micrófonos que escuchan en todas direcciones, la voz del usuario?.

Estos tipos de aparatos, amigos míos ,permiten consolidar la idea del “ hogar inteligente” que dispone de cámaras, luces o sensores .Todos ellos son producto de los últimos avances en el desarrollo del “ software”.

Ahora veamos quienes son los autores del manejo de estos dispositivos. Según lo leído, son el grupo etáreo llamado Generación Millennials, el cual está a nuestro lado y son ni nada más ni nada menos que nuestros hijos jóvenes o nietos. Ellos al parecer ya no recuerdan o no saben como era el mundo de antes, sin internet por ejemplo. Nacieron según algunos estudiosos entre los años 80 y la década pasada. Otros hablan de los nacidos en los 70 o 76. La Consultora Gallup Inc. Utiliza el período 1980 – 1996 como lapso de nacimiento de esta cohorte . Crecieron al compás de los adelantos tecnológicos que fueron cada vez más inmensos y más rápidos.

Por otra parte, algunos la llaman Generación Milleniannials o Generación Y posterior en consecuencia a la otra generación que fue denominada X y que tuvo otras características.

El término Generación Y se utilizó por primera vez el año 1993 en una editorial de la revista .americana. “ Advertising Age” que describió a los adolescentes de aquella época .También se le conoce como Generación MTV.

Por supuesto ,que esta nueva generación No es culpable de haber nacido en estos últimos años, ni el de venir preparados cerebralmente y con dedos ad hoc para manipular con pericia las últimas generaciones de celulares ,enviando diestramente y en forma rápida wathsapp en sus hogares o calles. Los vemos diariamente caminar como idos ,con la vista fija en sus aparatos sin importarles nada ni nadie.

Por ello, los culpamos de falta de urbanidad, respeto, malas costumbres ,pero ,ellos nacieron así .La tecnología los hace actuar de esa manera ,por lo que los adultos debemos armarnos de “ tolerancia” para aceptarlos como son, claro está que debemos ponerles coto cuando están en la mesa con nosotros .Esa es tarea de cada cual ¿ verdad? por lo que habrá que predicar con el ejemplo.

Esta generación espiritualmente son idealistas y preparados culturalmente. Algunos investigadores destacan entre sus características la falta de madurez, de individualismo, falta de confianza en si mismo, pero ,en compensación tienen la capacidad de adaptarse a nuevas y novedosas condiciones.

Algunos los critican por ser impacientes e incluso malcriados .La impaciencia les nace, por la rapidez que poseen en la manipulación de los artefactos en uso..

Otra característica y no menor ,es que los componentes de le Generación Milenio son menos religiosos que la generación anterior( X ) Según el Centro , ni poseen una postura sobre la existencia de Dios, aunque el 86% se considera “ creyente” y solo un 58% afirma con certeza la existencia de Dios. Políticamente ,se consideran independientes, sin ser apáticos. Expresan con facilidad sus opiniones por las redes sociales.

Su “ individualismo” se centra en el SER y en las opciones personales. Pero, la característica más sobresaliente, es que la mayoría son poco adictos al trabajo, ya que aspiran a mantener el equilibrio entre lo laboral y sus vidas personales .Sin embargo ,su trabajo lo hacen bien ,con el solo objetivo de tener más tiempo disponible para sus diversiones personales. Para ellos ,el trabajo y el dinero, no lo son todo .En resumen, viven sus vidas con estilo personal y trabajan bien .En cuanto a su vestimenta toda ella es informal( camisa abierta ,jeans ,etc)Tampoco buscan profesiones tradicionales ( medicina ,ingeniería, abogacía) Les encanta solo el trabajo con nuevas tecnologías: gráficos ,blogger ,probadores de video juegos ,etc.

De todo lo leído al respecto, concluimos que esta Generación Y está compuesta por individuos de inteligencia superior y que existe entre ellos una tendencia a saltarse algunos pasos, llegando a la edad adulta ,pero permaneciendo más tiempo en su actual generación.

Por lo mismo, los jóvenes de hoy tienden a vivir más tiempo con sus padres, no apresurándose a casarse ,por ver cada vez, más parejas divorciándose. Ellos hoy antes de casarse “ conviven en parejas”.No tienen apuro en abandonar el nido patriarcal ,por lo que incluso llevan a vivir con su familia, a su actual pareja ( son los llamados jocosamente “ mamones”)

A estos jóvenes, los medios de comunicación los denominan “ nativos digitales” El empleo ,como ya lo dijimos, es parte de su vida cotidiana, y desde sus primeros años de vida ,disponen al menos, de un dispositivo electrónico a su alcance .El apego a todo lo tecnológico ha dado origen a los estudiosos a denominar con una nueva palabra FOBO que traducido del inglés significa “ miedo a estar desconectado” lo que los pone nerviosos ,ansiosos y preocupados.



René A. Recabarren Castillo Profesor Normalista