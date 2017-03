Opinión 31-03-2017

La generación “Nike”

Eso de que un grupo de personas que se caracteriza por cierta pauta de comportamiento, lenguaje y aspecto alejados de los cánones clásicos, hayan invadido con su estilo los diferentes niveles de la vida social, a algunos les parece muy preocupante. Transpirados jóvenes de hablar estridente y a veces ininteligible, luciendo camisetas de sus clubes foráneos y zapatillas de precios inalcanzables para nosotros, copan el espacio visual y acústico de los medios de locomoción colectiva.

Posiblemente, quienes se preocupan de la invasión de tales especímenes, los denominados flaites, añoran aquellos tiempos en que lo más selecto y granado era lo que campeaba en la cultura, y que de alguna manera chorreaba hacia las capas populares, propiciándoles un modelo a seguir o para tener de referencia al momento de desarrollar gustos y comportamientos deseables.

Con la irrupción de las masas y sus fórmulas de vida, merced a los medios de comunicación, cambió el panorama y aparecieron los “wachiturros”, las pequeñas vidas de todo tipo de personajes y personajillos y junto con ello la industria de la farándula es su más elemental expresión. Entonces los referentes dejaron de ser los grandes cultores de la ciencia y el arte, dando paso a los astrólogos, cantantes de cumbia villera, predicadores milagreros y todo tipo de opinólogos.

En lo inmediato, a nivel poblacional –y también escolar- como héroes campantes se impuso un tipo de joven o adolescente, caracterizado, por lo general, por su escaso amor a la educación formal, una pronunciación confusa, apego despiadado a las zapatillas “nike” y las camisetas de River o del Barcelona, amén de un despliegue social disarmónico y agresivo, consumidor compulsivo de comida chatarra, amigo de sus amigos pero solo hasta cuando se convierten en enemigos, reconcentrado en sus pasiones inmediatas e incapaz de gestos de generosidad hacia nada que no sea su inmediato círculo que circunda sus básicos impulsos.

Lamentablemente, este perfil lapidario, en mayor o en menor grado se ha ido impregnando en los distintos segmentos de la sociedad chilena, que se ufana de ser integrada cuando adquiere modos de hablar desaliñados y vulgares, gustos toscos, desprecio por lo depurado y conductas rayanas en lo delincuencial.

Si permitimos que las escuelas y colegios sigan abriendo la puerta a todo lo que es desechable (comida, música, modos de hablar, etc.) y desechando todo lo que en otro tiempo fue considerado saludable para el cuerpo y el espíritu, nunca comenzaremos a despegar del grado de postración mental en que nos encontramos en lo cultural, político y social. Los educadores, aquellos que nunca leen, escuchan un concierto o ven una buena película, no están pertrechados con los elementos necesarios para despertar en sus alumnos el anhelo de cultivar el espíritu, desarrollar la sensibilidad y el aprecio por ideas nobles, en lo artístico, en lo filosófico y en lo espiritual. Quienes sufrirán serán ellos mismos, por la pobreza de tales carencias conllevan, sufrirá la sociedad por la incapacidad de desarrollar un orden más humano y justo y, finalmente, sufrirá la naturaleza toda, al ser víctima del egoísmo de espíritus no cultivados.



(Juan Gajardo Quintana, profesor)