Opinión 27-10-2021

LA GOLPIZA DEL SILENCIO ¿Usted conoce al periodista Rodrigo Guendelman?





Hace justamente una semana recibió una golpiza en Plaza Baquedano y tan sólo un canal de Youtube habló sobre lo ocurrido, reproduciendo ahí el testimonio de Rodrigo Guendelman en su programa de Radio Duna: https://www.youtube.com/watch?v=soUtrSHCrcU&t=683s

Pues bien, la cosa fue más o menos así.

Guendelman que ha manifestado en más de una oportunidad una tendencia más bien de izquierda, consideró oportuno ir a la llamada “zona cero”, o sea al sector de Plaza Baquedano, el mismo día 18 de octubre como a las 16h.. (Mamma mia!!).

Su intención de acuerdo a su propio relato en Radio Duna, fue ir a tomar unas fotos y nada más que eso.. (..).

En un momento fue abordado por un tipo quien lo increpó diciéndole “qué haces aquí, ándate ctm sino quieres que te mate”. Guendelman no quiso conflicto y comienza a retirarse pero este tipo lo sigue con una piedra en las manos. Guendelman apura el paso, pero el agresor sin más se la arroja cobardemente en pleno rostro, impactando en uno de sus pómulos. Luego, sin más aviso y ya sintiendo mucho dolor, Guendelman cuenta que siente un impacto en su espalda y observa atónito como una mujer joven le pega reiteradas veces con un palo.

Adicional a eso Guendelman cuenta con ingenuidad, como nadie hizo algo para defenderlo y cómo en todo el periplo de este su drama, digamos de huida, no encontró autoridad pública alguna a quien recurrir o hasta refugiarse.

Bien, pregunté en un inicio si sabían quién era Rodrigo Guendelman y no porque yo lo esté, como se dice hoy “ninguneando”, sino porque quise decir si lo conocían de verdad, quién es él en el contexto de la sociedad chilena.

Rodrigo Guendelman Bacalu es un periodista, ya lo dije, chileno, casado e hijo de inmigrantes judíos. La verdad su padre don Rafael también es descendiente, pero su madre doña Karin llega a Chile en 1960. Estudió periodismo en la universidad Diego Portales titulándose en 1994.

Guendelman surge al menos para mí, hace fácil unos diez años, en un comienzo por la TV y luego por las RR.SS. y siempre asociado a la cultura, en sus más diversas manifestaciones. Fundador del importante medio de difusión urbana llamado “Santiago Adicto”, ha tenido un seguidor más que fiel en mí, incluso en mis periplos por el extranjero.

Amigos, estamos hablando de un tipo de verdad inteligente, creativo, perseverante, estudioso, etc. Un valor.

Pero le sucedió esto y me llaman mucho la atención, varias cosas.

La primera es que estoy seguro que el 90% de ustedes ciertamente no tenía la más mínima idea de lo que le había pasado y justamente ahí está el problema, naciendo la segunda y luego la tercera.

La segunda entonces es que me resulta de absoluta sorpresa y siendo sincero de indignación, que ningún medio televisivo haya hecho de esto una verdadera noticia. No es casual, en absoluto lo es y demuestra el marcado sesgo político que marca las líneas editoriales de los canales de televisión chilenos. Son unos “zurdos” sesgados y eso está más que claro.

La tercera y última, y creo que la que más me preocupa, es que el propio Rodrigo Guendelman haya decidido mantener esto así como “pa callao”, divulgándolo en forma tan “piolita” como para que nadie se moleste.





Ricardo Álvarez Vega, contador auditor