Opinión 22-01-2017

La Gota de Leche -Una sublime obra de beneficencia-

Las Gotas de Leche fue una iniciativa privada que buscaba proteger a los niños pequeños y a sus madres que vivían en la pobreza. La altísima mortalidad infantil puso en alerta a médicos y personas que buscaron soluciones a este problema, siendo una de estas la creación de la Gota de Leche.

La idea proveniente de Francia, fue concretada -en nuestro país- por el Patronato Nacional de la Infancia, aunque posteriormente surgieron a lo largo de país otras Gotas de Leche; que no dependieron de la Institución.

El objetivo principal fue propender -en forma práctica- proporcionando la lactancia materna y proporcionando alimentación al lactante cuando sea necesario. A su vez, la institución fomentaba estrechar el vínculo entre padres e hijos, entregando un espacio cálido de convivencia.

La Gota de Leche, noble institución de salvación de la niñez -que al niño le quita el hambre y a las madres les consuela el alma- estuvo ubicada en calle Independencia, entre las calles San Martín y Freire, costado sur; al lado de la casa de Monseñor Rodríguez.

Hoy, en esa misma edificación, se encuentran una Sala Cuna y Jardín Infantil “Petete” del Hospital Base de Linares (fundado el año 1967)

Para que todos entiendan lo que allí se hacía y comprendan la labor de esas damas abnegadas, que sin omitir sacrificios, hicieron una grandiosa obra de beneficencia, con tanta abnegación, cariño y caridad; que debe calificarse de ¡obra sublime!

De visita al lugar, un día cualquiera, donde se entregaba alimento (todos los días), medicina al que está enfermo, ropa al que no la tiene, y consejos para la crianza de los niños. Fue justo el día en que el médico de la institución examinaba al niño, para fijarle la cantidad de alimento que debe proporcionársele y recetarle la medicina al enfermo.

Desde el momento que uno llegaba a esa casa, podía notarse el ambiente de caridad y abnegación de esas damas. Encontramos -en la prensa de la época, 1932- una visita que se realizara al lugar; donde recibe a los visitantes periodistas, con la amabilidad que le es característica, la señora María de Tezanos Pinto de Irarrázaval.

“Pasamos por un corredor donde toman colación más de 100 niños, que en brazos de sus madres esperan su turno. Allí se pueden ver criaturas hermosas, en estado sano y robusto; que desde su nacimiento están atendidas en la Gota de Leche, por las manos piadosas que atienden en esa institución.

La señora María se preocupa de tomar en sus brazos a esos niños y luego pasa a la sala de estadística, donde se les otorga la tarjeta de alimentación, que ha indicado el doctor y al ropero -a cargo de la esposa del Dr. Rebolledo- donde se le proporciona vestuario.

En esa sección el niño se desnuda, se pesa, se le da un baño -según prescripción médica- y pasa a retirar su alimento para todo el día; que consiste en cuatro mamaderas en la cantidad y forma que ha indicado el médico.

Atiende este servicio, completamente gratis, el doctor señor Undurraga, desde la fundación de la institución y todos los martes está allí, cumpliendo su labor caritativa”.

El alma de esta noble institución era la señora María de Tezanos Pinto de Irarrázaval, quien atendía personalmente las distintas secciones y así tan pronto estaba en la sección médica, cocina, ropero o baño atendiendo las consultas que le hacían las distintas señoras y señoritas que atendían a esos chicos. Señoras y señoritas que lavaban hasta los baños, sacrificándose en forma sublime.

Esta obra no terminaba en esta casa. Según nos informamos, para poder atender el ropero infantil y poder darles ropas a todas esas guaguas, la señora Irarrázaval reunía -en su casa- los miércoles, a todas las socias y se dedicaban a confeccionarles las ropitas, con materiales que cada una buscaba y llevaban en cantidad que podían. Ellas mismas sirven de operarias y trabajan, hasta dejar la ropa necesaria confeccionada, para vestir a los niños el martes próximo.

Lo más grandioso de esta obra era que se mantenía con la pura caridad pública, y lo que cada abnegada socia aportaba y una que otra señora y caballero que -reconociendo la labor que allí se realizaba- algo aportaban.

El directorio (1932) estaba compuesto por su Presidenta, Sra. Ma. de Tezanos Pinto de Irarrázaval; Vice Presidenta Honoraria, Sra. Laura Oyarzún de Bari; Vice Prsidenta Efectiva, Sra. Angelita Baglietto de Villa; Secretaria, Sra. Morelia Urrutia de Ramírez; Prosecretaria, Srta. Zulema Fiegehen; Tesorera, Sra. Dolores Ferrada de Del Campo; Protesorera, Srta. Martha Artigas. Ropera del pueblo, Sra. Alicia Parada de Rebolledo. Estadística, Sra. Alejandrina de Fernández.

Como se ha dicho, existían algunas señoras y caballeros que contribuían a esta obra, pero era poco y se solicitaba, por la prensa, que las autoridades debían prestarle preferente atención y darle lo que se pueda.

Quienes tienen verdaderamente la palabra, para sostener esta obra, son los vecinos y especialmente los agricultores. Hasta hoy (1931), solo contribuyen con leche los señores Humberto Pinochet, Eduardo Rojas, Luis Ferrada y señora Carolina Avaria de Escobar.

La más antigua de las Gotas de Leche, fue fundada por el Dr. Manuel Camilo Vial, en San Bernardo (1911) y en Linares fue patrocinada por el Intendente Carlos Rojas Valdés (1913 - 1916), quien ocupara el cargo de Intendente (suplente) de Santiago y Gobernador de Melipilla. Nació en Santiago, en 1881. (Bibliografía: DLR, Nov. de 1931. Fotografía: Gota de Leche, Linares, archivo del autor)





Manuel Quevedo Méndez